Le tre tappe del viaggio in Canada di papa Francesco

E’ stato reso noto il programma ufficiale del viaggio del Santo Padre in Canada, dal 24 al 30 luglio. Il Pontefice visiterà Edmonton, capoluogo della provincia dell’Alberta, Maskwacis, Québec e Iqaluit, la capitale del territorio più settentrionale e vasto del Canada, Nunavut. Nell’arco della visita, papa Francesco incontrerà le popolazioni indigene, gli ex alunni delle Scuole residenziali e i fedeli che partecipano al suggestivo pellegrinaggio al lago di Sant’Anna, riporta Vatican News.

I vescovi canadesi

In una nota diffusa dopo la pubblicazione del programma, i vescovi cattolici del Canada (CCCB) “accolgono con favore l’annuncio odierno della Santa Sede che fornisce ulteriori dettagli sull’itinerario della storica visita di Papa Francesco in Canada, dal 24 al 29 luglio, 2022”, riporta Vatican News. L’episcopato canadese ricordano che “sarà la quarta visita papale in Canada e la prima dal viaggio di San Giovanni Paolo II nel 2002”; il viaggio, sottolineano, “si concentrerà sulla guarigione e riconciliazione delle popolazioni indigene e, allo stesso tempo, e allo stesso tempo offrirà al pastore di 1,2 miliardi di cattolici del mondo l’opportunità di incontrare i fedeli in Canada”.

Il programma del viaggio del Papa

Di seguito, le tappe del viaggio papale.

Domenica 24 luglio 2022:

ROMA – EDMONTON

09:00 Partenza in aereo dall’Aeroporto Internazionale di

Roma/Fiumicino per Edmonton

11:20 Arrivo all’Aeroporto Internazionale di Edmonton

11:20 ACCOGLIENZA UFFICIALE presso l’Aeroporto Internazionale di Edmonton

Lunedì 25 luglio 2022:

EDMONTON – MASKWACIS – EDMONTON

10:00 INCONTRO CON LE POPOLAZIONI INDIGENE FIRST NATIONS, MÉTIS E INUIT a Maskwacis – Discorso del Santo Padre

16:45 INCONTRO CON LE POPOLAZIONI INDIGENE E CON I MEMBRI DELLA COMUNITÀ PARROCCHIALE presso la Chiesa del Sacro Cuore a Edmonton – Discorso del Santo Padre

Martedì 26 luglio 2022:

EDMONTON – LAC STE. ANNE – EDMONTON

10:15 SANTA MESSA presso il “Commonwealth Stadium” a Edmonton – Omelia del Santo

Padre

17:00 PARTECIPAZIONE AL “LAC STE. ANNE PILGRIMAGE” E LITURGIA DELLA PAROLA presso il “Lac Ste. Anne” – Omelia del Santo Padre

Mercoledì 27 luglio 2022:

EDMONTON – QUÉBEC

09:00 Partenza in aereo dall’Aeroporto Internazionale di Edmonton per Québec

15:05 Arrivo all’Aeroporto Internazionale di Québec

15:40 CERIMONIA DI BENVENUTO presso la Residenza del Governatore Generale, “Citadelle de Québec”

16:00 VISITA DI CORTESIA AL GOVERNATORE GENERALE presso la “Citadelle de Québec”

16:20 INCONTRO CON IL PRIMO MINISTRO presso la “Citadelle de Québec”

16:45 INCONTRO CON LE AUTORITÀ CIVILI, CON I RAPPRESENTANTI DELLE POPOLAZIONI INDIGENE E CON IL CORPO DIPLOMATICO presso la “Citadelle de

Québec” – Discorso del Santo Padre

Giovedì 28 luglio 2022:

QUÉBEC

10:00 SANTA MESSA presso il Santuario Nazionale di Sainte Anne de Beaupré – Omelia del Santo Padre

17:15 VESPRI CON I VESCOVI, I SACERDOTI, I DIACONI, I

CONSACRATI, I SEMINARISTI E GLI OPERATORI PASTORALI presso la Cattedrale di Notre Dame a Québec – Omelia del Santo Padre

Venerdì 29 luglio 2022:

QUÉBEC – IQALUIT – ROMA

09:00 INCONTRO PRIVATO CON I MEMBRI DELLA COMPAGNIA DI GESÙ presso l’Arcivescovado a Québec

10:45 INCONTRO CON UNA DELEGAZIONE DI INDIGENI PRESENTI IN QUÉBEC presso l’Arcivescovado a Québec – Saluto del Santo Padre

12:45 Partenza in aereo dall’Aeroporto Internazionale di Québec per Iqaluit

15:50 Arrivo all’Aeroporto di Iqaluit

16:15 INCONTRO PRIVATO CON ALCUNI ALUNNI DELLE EX SCUOLE RESIDENZIALI nella scuola elementare a Iqaluit

17:00 INCONTRO CON I GIOVANI E CON GLI ANZIANI nel piazzale della scuola elementare a Iqaluit – Discorso del Santo Padre

18:15 CERIMONIA DI CONGEDO presso l’Aeroporto di Iqaluit

18:45 Partenza in aereo dall’Aeroporto di Iqaluit per Roma

Sabato 30 luglio 2022:

ROMA

07:50 Arrivo all’Aeroporto Internazionale di Roma/Fiumicino

