Tre incidenti sul lavoro in un giorno, due vittime

Due operai sono rimasti coinvolti in incidenti sul lavoro, uno è deceduto, e un terzo ha perso la vita dopo essere stato investito da un’automobile mentre era impegnato in un intervento in strada sulla rete della fibra ottica.

Investito

È morto un uomo investito da un’auto intorno alle 13, a Piedimulera, nel Verbano-Cusio-Ossola, Antonio Pirisi, 60 anni. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava intervenendo sulla rete della fibra ottica lungo la strada dove è avvenuto l’incidente. L’auto che l’ha investito è finita contro un muro. Le condizione dell’uomo investito sono apparse subito gravi ed era stato trasportato in codice rosso in ospedale.

L’uomo 58enne alla guida dell’auto si è immediatamente fermato e ha chiamato i soccorsi. L’alcoltest al quale è stato sottoposto il conducente dell’auto è negativo. L’uomo alla guida, un 58enne di Domodossola, è formalmente indagato per omicidio stradale.

La caduta

Mortale infortunio sul lavoro a Malcesine, in provincia di Verona. Un operaio di 66 anni ha perso la vita dopo essere caduto da un’impalcatura. La dinamica dell’incidente è al vaglio dei Carabinieri e degli ispettori dello Spisal dell’Ulss 9 Scaligera. La vittima, di origini albanesi, è precipitata da un’altezza di circa tre metri e a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del Suem 118.

L’infortunio

Un operaio di 56 anni è ricoverato in gravi condizioni in ospedale a Varese, dopo essere precipitato nel vano di un montacarichi, oggi verso le 16, all’interno di un’azienda in via Raffaello Sanzio a Saronno, nel varesino. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio di carabinieri e tecnici ATS, e ci vorrà tempo per certificare come mai l’uomo sia caduto nel vuoto, precipitando per diversi metri. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, chiamati dai colleghi. A causa dei traumi riportati, l’operaio è stato stabilizzato e portato in ospedale con l’elisoccorso.

