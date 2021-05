Tragedia al Mugello, incidente fatale: Dupasquier non ce l’ha fatta

La mente ripercorre veloce gli anni trascorsi, fermandosi a Sepang, con le sue immagini scolpite nella pietra. Quel 23 ottobre del 2011, un incidente in gara costò la vita a Marco Simoncelli, ferito a morte da un contatto inevitabile con altre due moto. Fotogrammi uguali a ferite aperte, risvegliate nemmeno 24 ore fa quando, sul circuito del Mugello, il diciannovenne Jason Dupasquier era rimasto vittima di un incidente drammaticamente simile. La caduta durante le qualifiche della Moto 3, la sua KTM che lo colpisce e, in seguito, quelle di altri due colleghi. Uno di questi estremamente violento. Inevitabile, anche questo. E Dupasquier ha lottato finché ha potuto, con la forza e l’attaccamento alla vita della sua giovanissima età. Ma questa battaglia non ha potuto vincerla. In mattinata, l’Ospedale Careggi di Firenze annuncia la tragedia: “Il cuore di Jason Dupasquier ha cessato di battere”.

