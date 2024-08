Tottenham e Ajax sulla strada di Roma e Lazio

E dopo la Champions, ecco anche l’Europa League, con in campo le due capitolini, Roma e Lazio. Inizia la strada verso la finale di Bilbao del 21 maggio 2025. Il sorteggio del Grimaldi Forum alla fine è stato benevolo sia con i giallorossi che con i biancocelesti. Una curiosità: entrambe affronteranno Braga e Dinamo Kiev.

Roma

La Roma sfiderà nelle quarto gare interne, l’Eintracht Francoforte, il Braga, l’Atletic Club Bilbao e la Dinamo Kiev, mentre in trasferta i giallorossi saranno impegnati a Londra contro il Tottenham, quindi in Olanda e Belgio, rispettivamente con AZ Alkmaar e Union Saint-Gilloise e contro l’Elfsborg.

Lazio

Il cammino della Lazio prevede nei quattro confronti interni Porto, Ludogorets, Nizza e Real Sociedad, mentre in trasferta la formazione di Baroni se la vedrà con l’Ajax di Farioli, Braga, Dynamo Kiev e Twente. Soddisfatto Enrico Lotito, figlio del presidente della Lazio Claudio. ”È un sorteggio per una competizione con un nuovo format, ci dà la consapevolezza di affrontare squadre molto impegnative. Porto e Ajax sono due formazioni intriganti da affrontare. Lo scorso anno eravamo in Champions League, ma ci adegueremo subito alla nuova competizione che non vediamo l’ora di giocare”.

Conference: sorteggio buono per la Fiofrentina

È rientrata in corsa solo grazie ai rigori ma, in Conference, la Fiorentina c’è. E oggi ha scoperto le avversarie della prima fase: Palladino sfiderà in casa Lask, Pafos, The New Saints, in trasferta Apoel, Vitoria e San Gallo. Si può fare.