Toti: “Liguria in zona gialla per due settimane”

La Liguria sarà per due settimane in zona gialla, a partire da lunedì prossimo. Lo ha comunicato il presidente della Regione Giovanni Toti.

L’incidenza nella regione

“Da lunedì la Liguria sarà in zona gialla per le prossime due settimane”, scrive Toti in una nota. “Secondo il report del 16 dicembre l’incidenza media settimanale ogni 100mila abitanti si attesta a 313 (314 Savona, 235 Spezia, 647 Imperia, 229 Genova) mentre i posti letto occupati in area medica sono al 17% e quelli in terapia intensiva sono al 12%”.

“Un dato che ci aspettavamo – prosegue il presidente – vista la circolazione del virus nei giorni scorsi e che conferma come ci troviamo nel picco della quarta ondata. Fortunatamente grazie ai vaccini, gli ospedali e le terapie intensive sono occupate di un terzo rispetto allo scorso anno e questo – ha concluso – ci permette di non avere situazioni di allarme negli nostri ospedali”.

