Tiro a Volo, doppio colpo Italia

E sono cinque le medaglie italiane in questo lungo cammino di Parigi 2024. Dopo le tre di ieri, altre due sono arrivate questa mattina nel Tiro a Volo, specialità della pistola ad aria dai 19 metri. Medaglia d’argento per Maldini e bronzo per Monna nella gara vinta dal cinese Xie Yu che solo nel finale è riuscito a raddrizzare una gara complicata riuscendo a superare i due azzurri che avevano subito impresso alla gara un timbro indelebile.

Tiro a volo, che gioia

L’emozione negli occhi del bolognese Maldini subito dopo la premiazione. “È un’emozione incredibile, tutto molto bello anche se l’ultimo tiro non è stato dei migliori È stata una gara molto difficile. Ho cercato di fare meglio ma sono comunque molto felice di questo argento che significa molto per me e per i miei compagni”.

Gioia Monna

E altrettanta l’emozione per Paolo Monna che non se l’aspettava. “Non ero preparato a mettere al collo una medaglia, non me l’aspettavo. Sono felice e finalmente questi tre anni di sacrifici dopo Tokyo sono serviti. Sono estremamente felice”.