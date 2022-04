“A Mariupol i corridoi umanitari sono quasi inesistenti, perché i militari russi non informano le persone chiuse nei rifugi. L’unico modo per uscire e andare in Crimea o Russia, dove alla frontiera alcuni ci dicono di essere stati umiliati e costretti a stare nudi di fronte ai soldati”, riferiscono alcuni rifugiati di Mariupol – giunti a Dnipro da una settimana – all’inviato dell’Ansa in un centro di accoglienza a Dnipro. “Nella città manca cibo e continuano il saccheggio dei negozi mentre molti sono stati costretti a bere acqua di neve. I primi a morire sono i bimbi più piccoli, per la fame“, hanno aggiunto.

Accuse respinte

Il governo ucraino ha respinto le accuse di Mosca di aver bombardato villaggi in territorio russo vicino al confine. Secondo il Consiglio nazionale per la sicurezza e la difesa, “i servizi speciali nemici hanno iniziato ad applicare un piano per effettuare attacchi terroristici al fine di alimentare un’isteria anti-ucraina in Russia“.

I sacerdoti ucraini contro Kirill

Sono circa 400 i sacerdoti della Chiesa ucraina sotto la giurisdizione del Patriarcato di Mosca che si appellano collettivamente al Consiglio dei Primati delle Chiese Antiche Orientali (la più alta corte dell’ortodossia mondiale) contro il patriarca di Mosca Kirill, citandolo in giudizio, scrive Orthodox Times.

L’incrociatore capovolto

L’incrociatore lanciamissili russo “Moskva” colpito ieri nel Mar Nero da un missile anti-nave Neptune (non due come riportato in precedenza) delle forze di Kiev, si è capovolto e sta affondando dopo una potente esplosione delle munizioni a bordo: lo ha reso noto oggi l’ufficio stampa del Comando operativo meridionale ucraino, riporta Ukrinform. Si tratta quindi di una versione diversa della sorte dell’incrociatore rispetto a quella fornita qualche ora fa dal Ministero della Difesa russo, secondo cui la nave “rimane a galla” e sarà rimorchiata in porto. L’ufficio stampa del Comando operativo meridionale ucraino afferma che “nell’area operativa del Mar Nero, l’ammiraglia della flotta russa del Mar Nero, l’incrociatore Moskva, è stata colpita da un missile antinave Neptune ed è stata gravemente danneggiata. È scoppiato un incendio – prosegue la nota -. Altre navi volevano soccorrerla, ma una tempesta e una potente esplosione di munizioni ha capovolto la nave”, che stava affondando.

