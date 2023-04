Terapie personalizzate contro la leucemia infantile: lo studio internazionale

Per i bambini e gli adolescenti affetti da leucemia sono indicate le terapie personalizzate, e non più solo la chemioterapia standard

Per i bambini e gli adolescenti affetti da leucemia sono indicate le terapie personalizzate, e non più solo la chemioterapia standard.

Lo studio

Uno studio svolto da un team di ricercatori singaporeani e americani e pubblicato sulla rivista Nature Medicine, ha valutato l’efficacia di 18 diversi farmaci chemioterapici nel combattere 23 sottotipi di leucemia linfoblastica acuta, evidenziando che i pazienti hanno reagito in modo diverso ai singoli farmaci. Questo, sostengono i ricercatori, significa che i pazienti dovrebbero essere trattati in maniera diversa a seconda del sottotipo di leucemia.

Lo studio è stato condotto sulle cellule leucemiche di 800 bambini da sei mesi a 18 anni, sequenziandole geneticamente in un laboratorio per determinare il loro sottotipo e testandole anche per la loro risposta a vari farmaci chemioterapici. Al momento, ai pazienti affetti da questo cancro infantile aggressivo viene generalmente prescritto un regime di trattamento uniforme che comprende da 10 a 12 diversi farmaci chemioterapici. Ciò può comportare una serie di effetti collaterali, alcuni dei quali potrebbero durare per tutta la vita, tra cui paralisi degli arti, danni cardiaci e crescita ossea o muscolare anomala.

Fonte: Ansa