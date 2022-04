Tamponamento sulla A14, una vittima

C’è una vittima, oltre a quattro feriti, nel tamponamento che si è verificato poco le dopo 20:00 al chilometro 22 in carreggiata nord sulla A14 Bologna-Taranto, fra i caselli di San Lazzaro e Fiera, tra un camion e un camper. Per i soccorsi sono intervenuti vigili del fuoco, polizia stradale e il personale di Autostrade per l’Italia. Chiusa, durante le operazioni di emergenza, l’autostrada tra le uscite San Lazzaro di Savena e Fiera.

Le persone coinvolte

In base a una prima ricostruzione della polizia stradale, si è verificato uno scontro tra i due veicoli in cui sono rimaste ferite quattro persone mentre una donna di 40 anni è deceduta. Tra i feriti, un bambino di 9 anni è stato accompagnato d’urgenza, in codice di massima gravità, all’Ospedale Maggiore di Bologna e, in base a quanto si apprende, sarebbe in pericolo di vita.

