I talebani prendono Pul-i Am, Kabul è più vicina

In un comunicato le milizie avrebbero promesso l'amnistia generale per chi ha collaborato con il governo di Kabul e gli occidentali. Gli USA si preparano a inviare 8mila militari e organizzare ponti aereo, mentre Mosca non sarebbe intenzionata ad evacuare la sua ambasciata Kabul

Le milizie hanno conquistato anche il capoluogo della provincia di Logar, la città di Pul-i Am, che dista alcune decine di chilometri dalla capitale del Paese, Kabul. Solo nella giornata di ieri erano cadute nelle loro mani la seconda e la terza città più importante dell’Afghanistan, Kandahar e Herat, fino a giugno sede del contingente italiano.

Con un comunicato ufficiale i talebani prometterebbero l’amnistia generale per coloro che hanno collaborato con il governo e con quelle che avrebbero chiamato “forze occupanti”, inoltre assicurerebbero che non verranno toccati i diplomatici stranieri e le proprietà private e imprenditoriali.

Mentre Stati Uniti e Gran Bretagna lavorano per evacuare i propri cittadini, la Germania dichiara che intende ridurre al minimo il personale nella sua ambasciata a Kabul mentre la Russia annuncia di non aver preso in considerazione l’ipotesi.

Le autorità afghane

Riporta Adnkronos, citando fonti d’informazione locali, che il vicepresidente afghano, Amrullah Saleh avrebbe detto, secondo 1Tv, a margine di una riunione col presidente Ashraf Ghani, che il governo “farà di tutto per rafforzare la resistenza nazionale“.

“Tutto il necessario verrà fornito alle forze di sicurezza e difesa così come alle forze di resistenza nazionale”, avrebbe detto ancora Saleh, secondo quanto riportato Tolo News, scrive ancora Adnkronos.

Il militari USA

Saranno in totale ottomila i soldati e marines americani impegnati nelle operazione di evacuazione dei cittadini statunitensi e dei dipendenti dell’ambasciata americana nella capitale afghana. Dal Pentagono ne verranno inviati tremila, mentre altri quattromila sono già presenti nella regione e ulteriori mille, ha detto il portavoce John Kirby, in Qatar per aiutare con le procedure per gli interpreti e i collaboratori locali della missione statunitense, insieme alle loro famiglie, per evitare ritorsioni.

La riunione straordinaria

Per discutere della situazione nel Paese mediorientale il premier britannico Boris Johnson ha convocato una riunione straordinaria del comitato di emergenza Cobra, ente che si occupa della sicurezza nazionale., fa sapere Downing Street, riporta Ansa. Ieri il governo aveva deciso d’inviare 600 militari in Afghanistan per evacuare circa tremila cittadini britannici.

Germania e Russia

Il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas ha annunciato che il governo intende ridurre al minimo il proprio personale diplomatico a Kabul, mentre Mosca non avrebbe preso in considerazione l’ipotesi, come detto dal rappresentante speciale del presidente russo per l’Afghanistan e direttore del secondo dipartimento per l’Asia al ministero degli Esteri di Mosca Zamir Kabulov all’agenzia di stampa russa Tass, riporta Ansa.

