Super Germania, è agli ottavi

Non è partita tra le favorite, ma ha già impresso un timbro indelebile al suo cammino. Parliamo della Germania che dopo il facile 5-1 alla Scozia, si è ripetuta oggi battendo 2-0 l’Ungheria guadagnando la qualificazione agli ottavi. Decidono le reti di Musiana e Gundogan. I tedeschi partono forte e creano tantissime occasioni. Gli ungheresi tengono botta finché possono perché ad andare in vantaggio è proprio la Mannschaft con il gioiello Musiala, con la stella del Bayern che firma il vantaggio con un rigore in movimento. Nella ripresa la Germania insiste e la chiude con Gundogan, lasciato solo in area. mancino perfetto e fine dei giochi. L’Ungheria è piaciuta al di là della sconfitta perché contro questa Germania, c’era ben poco da fare.

Svizzera col batticuore

Anche gli elvetici mettono la freccia, fanno pari, con tanta sofferenza, contro la Scozia e volano a quattro punti. Gara difficile contro gli scozzesi che passano dopo una manciata di minuti con l’autorete di Schar che devia nella propria porta una conclusione di McTominay. Gli svizzeri non ci stanno e a stretto giro ristabiliscono la parità, grazie a Shaqiri che firma da fuori area un gol capolavoro. Gli scozzesi aggrediscono nella ripresa, ma si fermano sul palo colpito da Hanley.

Domani tocca all’Inghilterra

Oltre alla gara di Gelsenkirchen tra Spagna e Italia, si gioca anche Inghilterra-Danimarca, rivincita di Euro 2020 nella semifinale di Wembley che regalò agli inglesi l’ultimo atto, poi perso, contro l’Italia. Per l’undici di Southgate, l’occasione per chiudere subito il conto, ma attenzione ai danesi, che giocano bene e vogliono continuare a dire la loro.