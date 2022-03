Stoltenberg: “Russia e Bielorussia risponderanno di quanto fatto”

“La Russia e la Bielorussia risponderanno di ciò che hanno fatto“. E’ quanto ha affermato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, nel corso di una conferenza stampa dalla base militare di Lask, in Polonia. “Gli alleati della Nato hanno imposto costi economici severi alla Russia con sanzioni civili”, ha sottolineato, spiegando che nei summit di ieri con gli alleati è stata esaminata la possibilità di “nuove misure“.

La Nato non entrerà in Ucraina

“La Nato non invierà truppe in Ucraina o aerei nel suo spazio aereo“, ha precisato il segretario generale della Nato, “gli alleati provvedono al supporto militare” per Kiev. “Non manderemo aerei in Ucraina perché si tratterebbe di un’interferenza in questa guerra”, ha confermato il presidente della Polonia Andrzej Duda.

L’appello a Putin a fermare la guerra

In queste ore “per la prima volta stiamo dispiegando le forze di risposta della Nato e truppe francesi sono in arrivo in Romania. Noi proteggeremo e difenderemo qualsiasi territorio della Nato. Noi siamo un’Alleanza difensiva. Non cerchiamo il conflitto con la Russia, che deve immediatamente fermare la guerra e tornare alla diplomazia – ha aggiunto Stoltenberg -. La guerra di Putin ha effetti su tutti e gli alleati della Nato sono uniti“.

