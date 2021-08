New Orleans si barrica in attesa dell’arrivo dell’uragano Ida previsto per oggi, giorno del sedicesimo anniversario del tornado Katrina, che causò 1.800 morti, e l’aeroporto cittadino ha cancellato tutti i voli. Ida è salito a categoria 4. “Sarà uno dei più forti dal 1850“, ha detto il governatore della Stato John Bel Edward, mentre il primo cittadino di New Orleans LaToya Cantrell invita le persone a lasciare la città.

Le previsioni

L’aggiornamento sulla categoria è stato dato da Centro nazionale per gli uragani statunitense e, se in precedenza venti scatenati dall’uragano hanno raggiunto i 185 chilometri all’ora, ora potranno arrivare tra i 210 e il 248 chilometri orari. “Ida sarà estremamente pericoloso quando atterrerà sulla costa della Louisiana questo pomeriggio”, ha affermato il Centro USA per gli uragani.

Messa in sicurezza

L’effetto del passaggio dell’uragano, ha fatto sapere il National Weather Service, potrebbe rendere inabitabili le aree costiere “per settimane e mesi”. Nel frattempo, la città e le istituzioni si preparano. L’aeroporto di New Orleans ha cancellato tutti i voli in partenza e in arrivo previsti nella giornata di oggi, i residenti fanno scorte, cercano di mettere in sicurezza case e negozi e c’è chi lascia la città, come anche chiesto dalla sindaca locale.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.