Che stagione influenzale ci attende

Col cambio delle stagioni, dall’estate all’autunno, si avvicina pure quella dell’influenza, che si prefigura impegnativa. Quando manca un circa un mese – la data varia da regione a regione – all’inizio delle vaccinazioni, il mondo medico chiede impegno per la campagna antiinfluenzale, importante soprattutto per i soggetti a rischio, come gli anziani. Anche alla luce dei dati del Ministero della Salute, da cui emerge che nella stagione 2023-2024, quando si sono avuti 15 milioni di contagi, la copertura vaccinale si è attestata al 18,9%, in calo dal 20,2% dell’anno precedente. Conferma di un trend in diminuzione dopo il picco del 2020-21.

Cosa può succedere

Per il prossimo inverno si prevede una stagione influenzale intensa, tanto se non peggiore di quella dell’anno passato, quando in Italia abbiamo avuto ben 15 milioni di contagi da virus influenzali e parainfluenzali. Un motivo in più per cercare di evitare i ritardi organizzativi nella distribuzione regionale delle dosi, fattore che potrebbe aver contribuito alla riduzione delle coperture vaccinali nella stagione 2023-24, riportandoci indietro ai livelli di cinque anni fa. A poco più di un mese dall’inizio delle somministrazioni, medici di famiglia e virologi richiamano l’attenzione sulla necessità di un coinvolgimento istituzionale forte in vista della prossima campagna di vaccinazioni. “Quello che presumibilmente accadrà da noi, lo vediamo da quello che è accaduto in Australia, dove è appena finito l’inverno: la loro epidemia di influenza è stata peggiore rispetto a quella del 2023-24”, spiega all’ANSA Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi – Sant’Ambrogio di Milano e virologo dell’Università degli studi di Milano.

Trend in diminuzione

Per questo preoccupano i nuovi dati pubblicati dal ministero della Salute. Le coperture vaccinali della stagione 2023/2024 sono diminuite raggiungendo solo il 18,9% della popolazione generale rispetto all’anno precedente (20,2%). “Lo scorso anno è stato un disastro nei confronti dei soggetti a rischio. Si conferma un trend in diminuzione dopo il picco raggiunto nel 2020-21 in piena pandemia Covid, con il 65,3% di copertura con l’antinfluenzale”.

Strumento strategico

Vaccinarsi è un’opportunità per tutti ma per gli anziani è un salvavita. “Il Cittadino, come dico ormai da più anni, almeno dalla pandemia in poi, deve essere informato e messo in condizioni di poter decidere con consapevolezza con il supporto, indispensabile della scienza e dei suoi attori, a partire dai medici. Chi ha responsabilità deve dire precisamente ed i maniera diretta agli italiani se questo strumento è davvero strategico. Nessuno può tirarsi indietro” dice Francesco Vaia, Direttore della prevenzione del ministero della Salute in vista dell’avvio dai primi giorni di ottobre della vaccinazione anti influenzale.

La campagna antiinfluenzale

Le date di inizio campagna come ogni anno variano da regione a regione: nel Lazio e Lombardia il primo ottobre, Veneto e Emilia il 7 ottobre, in Piemonte oltre il 15 ottobre. Si farà leva anche sulle farmacie, dove la somministrazione lo scorso anno è cresciuta soprattutto in Liguria e Lombardia. Centrale resta però il ruolo dei medici di medicina generale che sono già pronti con i loro elenchi per procedere alla campagna.

Scotti (Fimmig): “Vaccini il prima possibile”

“I nostri software e piattaforme – spiega Silvestro Scotti, segretario generale della Fimmg – ci permettono di estrarre i pazienti target per età, cronicità e fragilità. Speriamo che le vaccinazioni vengano rese disponibili dai primi di ottobre nei nostri studi: questo rimane una responsabilità delle Aziende Sanitarie e delle Regioni rispetto ai contratti di acquisto. Opportuno è rendere disponibili i vaccini il prima possibile, così da permettere ai medici la loro organizzazione diffusa e di prossimità, senza stop per carenze di dosi o lungaggini burocratiche e logistiche”. L’anno scorso, conclude Scotti, “probabilmente il calo è stato legato al ritardo nella consegna dei vaccini Covid che possono essere somministrati contemporaneamente all’antinfluenzale: il ritardo delle forniture ha ridotto questa possibilità al solo mese di dicembre“.

Caso di aviaria senza contatto

Intanto negli Usa, in Missouri, si registra un primo caso di influenza aviaria senza contatto con animali malati. “E’ il 14esimo caso umano di H5 negli Stati Uniti nel 2024 e il primo senza un’esposizione ad animali malati o infetti”, ha affermato il Center for Disease control in una nota. Per il Cdc il rischio di diffusione del virus tra la popolazione resta basso. Per Massimo Ciccozzi, ordinario di Epidemiologia al Campus Biomedico di Roma, “per ora si tratta di un allarme non basato su dati scientifici, ma va monitorato con attenzione”.

