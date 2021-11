Speranza: “Dopo parere Aifa possibile terza dose dopo 5mesi”

“La dose di richiamo è cruciale per proteggere meglio noi e chi ci sta accanto”, scrive sui social il ministro della Salute Roberto Speranza, “dopo l’ultimo parere di AIFA” – l’Agenzia italiana del farmaco – “sarà possibile farla a 5 mesi dal completamento del primo ciclo. Vacciniamoci tutti per essere più forti”.

Alto Adige

Intanto in Alto Adige, regione in cui l’incidenza attualmente è di 407 ma ci sono casi come quello di Rodegno dove l’8,16% della popolazione risulta positiva, tornano il coprifuoco e le mascherine all’aperto. Il governatore Arno Kompatscher ha infatti firmato un’ordinanza che prevede il coprifuoco e la chiusura anticipata alle ore 18 di bar e ristoranti per i Comuni di Rodengo, San Pancrazio, Caines, Vandoies, Ultimo, Martello, Castelbello Ciardes, Naz-Sciaves, Senales, Plaus, Castelrotto, Marlengo, Laion, Postal, Ortisei, Moso in Passiria, Funes, Santa Cristina Valgardena, Rasun Anterselva e Rio di Pusteria. In questi Comuni scatta anche l’obbligo Ffp2 nei negozi e sono sospesi tutti gli eventi pubblici in luoghi chiusi. Chiudono teatri e cinema e sono altresì sospese le prove. “Dobbiamo evitare un nuovo sovraccarico degli ospedali. Serve la solidarietà di tutti”, ha affermato il segretario Svp Philipp Achammer.

