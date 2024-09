Spari vicino al golf club di Trump

Ancora tensione attorno al candidato repubblicano alla presidenza degli Stati Uniti, Donald Trump. Secondo quanto riferito dai media americani, alcuni spari sono stati segnalati in una zona vicino al suo club di golf a West Palm Beach. Stando alle notizie riferite, due persone si sarebbero scambiate colpi d’arma da fuoco. L’ex presidente, tuttavia, non è mai stato in pericolo.

Trump, spari vicino al suo golf club

Due persone si sono scambiate colpi di armi da fuoco fuori dal club di golf di Donald Trump a West Palm Beach: i due si miravano a vicenda e non avevano come bersaglio l’ex presidente. Lo riporta il New York Post citando alcune fonti. Trump non è mai stato in pericolo e gli spari sono avvenuti in un’area fuori dal suo club di golf, il Trump International Golf Course a West Palm Beach. Lo riporta il New York Post citando alcune fonti. Una “persona di interesse” è stata fermata per gli spari nelle vicinanze di Donald Trump. Lo riporta il New York Times citando la portavoce dell’ufficio dello sceriffo di Palm Beach, Teri Barbera.

Biden e Harris informati

Joe Biden e Kamala Harris sono stati informati della sparatoria nelle vicinanze di Donald Trump e sono “sollevati” dal fatto che sia al sicuro. Lo afferma la Casa Bianca. Le autorità hanno rinvenuto nell’area del golf club di Donald Trump uno zaino, un’arma semiautomatica AK-47 e una telecamera Go-Pro. Lo riporta Cnn citando alcune fonti.

Indagine in corso

“Il Secret Service, insieme all’ufficio dello sceriffo di Palm Beach, sta indagando sulla minaccia alla sicurezza riguardante l’ex presidente Donald Trump accaduta poco dopo le due del pomeriggio. L’ex presidente è al sicuro“. Lo ha detto il portavoce del Secret Service Anthony Guglielmi.

Fonte: Ansa