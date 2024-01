Ancora una sparatoria in ambiente scolastico negli Stati Uniti: la polizia di Perry, a 50 chilometri da DesMoines, ha parlato di almeno una vittima

Ancora una tragedia prodotta dalle armi negli Stati Uniti. La Polizia dello Stato dell’Iowa, ha confermato una sparatoria avvenuta in un liceo di Perry, non lontano da Des Moines. Secondo i media americani, l’incidente sarebbe avvenuto nel primo giorno di scuola successivo alle feste. Ci sarebbero almeno un morto e alcuni feriti. L’anno, negli Stati Uniti, inizia ancora una volta nel segno di una violenza perpetrata in un istituto scolastico.

Spari a scuola in Iowa

La polizia di Perry, in Iowa, conferma che c’è stata una sparatoria al liceo, il Perry High School, senza però fornire al momento dettagli. Lo riportano i media americani. L’incidente è avvenuto nel primo giorno di scuola dopo le feste.

Ci sarebbero almeno un morto e tre feriti fra i quali 2 studenti. Lo riportano i media americani. La Perry High School si trova a 50 chilometri da DesMoines, nella contea di Dallas. La polizia ha identificato la persona che ha aperto il fuoco nel liceo di Perry che è morta a causa di ferite che si sarebbe procurata da sola.

(In aggiornamento)

Fonte: Ansa