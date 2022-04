Spari nella metro di New York, la polizia sulle tracce di un sospettato

Non sono stati trovati "ordigni esplosivi attivi" attorno alla zona in cui è avvenuta la sparatoria, riferiscono le forze dell'ordine

E’ caccia all’uomo a New York, dopo gli spari esplosi in una stazione della metropolitana di Brooklyn, dove 13 persone sarebbero rimaste ferite. La polizia sta cercando il presunto autore del gesto, un uomo alto un metro e 60, vestito come un dipendente della metropolitana e con indosso una maschera antigas. Non sono stati trovati “ordigni esplosivi attivi” attorno alla zona in cui è avvenuta la sparatoria, riferisce la polizia della metropoli, mentre i media locali, citando alcuni testimoni, riportano che l’autore della sparatoria nella metropolitana avrebbe lanciato un ordigno prima di esplodere i colpi.

Gli elicotteri

Elicotteri in volo su New York dopo la sparatoria alla stazione della metropolitana di Brooklyn. L’area di Sunset Park, vicino alla metro è completamente bloccata e la polizia ha messo a disposizione un numero per possibili informazioni sull’incidente, soprattutto per la condivisione di video che potrebbero aiutare a identificare il sospetto.

La governatrice Hochul

“La situazione è in via di sviluppo, sono stata aggiornata e sto seguendo da vicino. I primi soccorritori sono sul posto e continueremo a lavorare per fornire aggiornamenti mentre l’indagine continua”, ha scritto su Twitter la governatrice dello stato di New York Kathy Hochul.

Il travestimento

Il sospettato della sparatoria nella metropolitana di New York era vestito come un dipendente della Metropolitan Transportation Authority, riportano i media locali citando alcune fonti, secondo le quali il travestimento gli ha consentito di mimetizzarsi fra la folla e scappare.

