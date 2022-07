Sparatoria alla periferia di Chicago, 6 vittime

Un giorno di festa macchiato di sangue. che prosegue la tragica serie di sparatorie negli Usa. Nella data in cui si celebra l’indipendenza degli Stati Uniti d’America, almeno una persona è stata uccise e altre nove colpite in una sparatoria alla parata del 4 luglio a Highland Park, alla periferia nord di Chicago, la città più grande dell’Illinois. E’ salito a 6 il bilancio delle vittime mentre 31 persone sono state portate in ospedale: lo hanno riferito le autorità in conferenza stampa. La polizia cerca un uomo bianco tra i 18 e i 20 anni con capelli lunghi neri, ha detto un dirigente delle forze dell’ordine in conferenza stampa.

Caccia all’uomo

E’ caccia all’uomo a Chicago. Secondo i media locali, la polizia sta pattugliando la zona alla caccia del presunto responsabile, mentre ha avvertito gli abitanti di stare lontani dall’area della sparatoria. “Non è sicuro qui, tornate a casa”, hanno detto gli agenti alle persone che stavano partecipando alla parata.

Notizia in aggiornamento

