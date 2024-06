Spalletti fa l’Italia: ecco i 26 per Euro 2024

Il ct dell'Italia dirama la lista definitiva dei 26 convocati per la Germania. Out in tre, confermati Folorunsho ed El Shaarawy

Tre esclusioni per la lista definitiva dei 26 che il ct dell’Italia, Luciano Spalletti, porterà all’Europeo in Germania. Come previsto, oltre al portiere, i depennamenti arrivano a centrocampo e in attacco. Il ballottaggio tra numeri uno lo vince Meret, con Provedel che tornerà a casa. Out anche Samuele Ricci e Riccardo Orsolini. Confermata la sorpresa Folorunsho.

Spalletti ufficializza l’Italia

Luciano Spalletti ha ufficializzato la lista dei 26 convocati per l’Europeo 2024. Dei calciatori che hanno preso parte alla prima settimana di raduno a Coverciano, restano esclusi dalla lista Samuele Ricci, Riccardo Orsolini e Ivan Provedel. Preallertato dal Ct, il portiere della Lazio si è reso disponibile e continuerà ad allenarsi nella propria sede tenendosi in contatto con il preparatore dei portieri Marco Savorani.

I convocati

Questi i 26 convocati per l’Europeo 2024 dell’Italia.

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Torino), Alessandro Buongiorno (Torino), Riccardo Calafiori (Bologna), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Nicolò Fagioli (Juventus), Michael Folorunsho (Hellas Verona), Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma);

Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (Roma), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).

Gli azzurri torneranno a radunarsi a Coverciano per sostenere alle 17 la seduta di allenamento (aperta ai media i primi 15′). Alle 19.15 è in programma l’incontro (chiuso ai media) con il responsabile della commissione arbitri Uefa Roberto Rosetti, che esporrà le linee guida e le direttive che gli arbitri saranno chiamati a seguire in occasione delle gare del Campionato Europeo.

Fonte: Ansa