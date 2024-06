E' stato diffuso il rapporto "Lo stato della povertà in Spagna": 9,7 milioni di spagnoli vivono a rischio di povertà con meno di 916 euro al mese per unità di consumo

Sono oltre 12,7 milioni le persone in Spagna che sono a rischio overtà e/o di esclusione sociale. E’ quanto rivela il rapporto “Lo stato della povertà in Spagna”, presentato dalla Rete di lotta alla povertà ed esclusione sociale nello Stato spagnolo (Eapn-Es).

Spagna, ecco quante persone rischiano di cadere in povertà

Nonostante i buoni dati macroeconomici, oltre 12,7 milioni di persone in Spagna sono a rischio di povertà e/o di esclusione sociale, pari al 26,5% della popolazione, secondo il rapporto “Lo stato della povertà in Spagna”, presentato dalla Rete di lotta alla povertà ed esclusione sociale nello Stato spagnolo (Eapn-Es). Stando al rilevamento, il tasso della popolazione a rischio di povertà ed esclusione sociale è cresciuto dal 26% nel 2022 al 26,5% nel 2023, soprattutto a causa dell’aumento del costo della vita, che ha fatto incrementare l’indicatore di privazione materiale e sociale severa.

Alcuni dati

Secondo il rapporto, 9,7 milioni di spagnoli vivono a rischio di povertà con meno di 916 euro al mese per unità di consumo. Di questi la maggioranza – 5,1 milioni – sono donne, 300.000 in più degli uomini, dati che dimostrano come la povertà sia un problema strutturale per la popolazione femminile. Il dossier segnala anche la realtà di milioni di famiglie, in particolare il 37,1% dei nuclei familiari, che non ha capacità di affrontare spese impreviste, mentre circa la metà della popolazione – il 47% – ha difficoltà di arrivare alla fine del mese.

Fonte Ansa