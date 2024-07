Il sondaggio: “Due terzi dei dem non vogliono Biden”

Altri due sondaggi, entrambi negativi. Joe Biden continua a essere nell’occhio del ciclone, dopo il flop nel primo dibattito uno contro uno con Donald Trump. In particolare, secondo l’indagine di Ap-Nord Center, sarebbero i dem stessi a spingere affinché l’attuale candidato alla Casa Bianca si faccia da parte. Non solo per questioni legate al suo stato ma anche per quanto accaduto di recente a Donald Trump che, allo stato delle cose, risulterebbe in netto vantaggio rispetto al rivale.

Biden, altro sondaggio negativo

Quasi i due terzi dei democratici ritengono che Joe Biden dovrebbe ritirarsi dalla corsa alla Casa Bianca e consentire al partito di nominare un altro candidato. È quanto rileva un sondaggio di Ap-Nord Center for Public Affairs Research.

Il deputato dem: “Cambiare candidato”

Il deputato democratico Adam Schiff chiede il ritiro di Joe Biden dalla corsa alla Casa Bianca. Lo ha annunciato lo stesso Schiff al Los Angeles Times, spiegando come la sua richiesta si basa sui “seri timori” che il presidente non possa sconfiggere Donald Trump a novembre. Biden “è stato uno dei presidenti più importanti della nostra storia. Ma il Paese è a un bivio. Una seconda presidenza Trump metterà a rischio le fondamenta della nostra democrazia e nutro serie possibilità che Biden possa sconfiggere Trump in novembre”, ha detto Schiff, secondo il quale è il momento per il presidente di passare il testimone.

Trump in netto vantaggio

Donald Trump è in vantaggio su Joe Biden nei sette principali Stati in bilico. Lo rivela l’ultimo sondaggio del New York Times. Si tratta in particolare di Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania e Wisconsin. Il margine più stretto è in Michigan, dove il tycoon ha il 42% delle preferenze contro il 40% del presidente, e in Pennsylvania (43% contro 40%).

