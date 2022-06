La serie A pronta al decollo

Varato oggi il calendario. Via il 13 agosto, si chiude il 4 giugno, con in mezzo una pausa di 52 giorni per il Mondiale in Qatar. Scopriamo tutte le date della stagione

La serie A è pronta a ripartire, in una stagione totalmente nuova, che aprirà molto presto (13 agosto) per finire tardi (4 giugno 2023). Il tutto complice il mondiale in Qatar che si metterà in moto dal 21 novembre al 18 dicembre e spezzerà letteralmente in due la stagione. Basti pensare che nei primi tre mesi di campionato, si giocheranno la bellezza di quindici turni, con le sei squadre impegnate nelle coppe europee (sette se la Fiorentina supererà i preliminari di Conference) che di partite fino al 13 novembre, ne dovranno giocare 21.

Le date della stagione

La prima giornata andrà in onda il 13-14 agosto 2022, l’ultima il 3-4 giugno 2023. Quattro giornate, le prime, in cui si giocherà a mercato aperto, cosa mai accaduta prima. Quattro i turni infrasettimanali in calendario: 31 agosto 2022, 9 novembre 2022, 4 gennaio 2023 e 3 maggio 2023. Doppia sosta per gli impegni delle nazionali: la prima dal 19 al 27 settembre 2022 per le ultime due gare di Nations League, la seconda dal 20 al 28 marzo 2023 per le qualificazioni al prossimo campionato europeo. In tutto saranno 52 i giorni di pausa invernale durante il mondiale qatariota, dal 13 novembre 2022, al 3 gennaio con un turno infrasettimanale. Il girone di andata si concluderà il 22 gennaio, poi il calendario di ritorno, come lo scorso anno asimmetrico, cioè l’ordine delle gare di ritorno non sarà parallelo a quelle del girone d’andata.. L’ultima novità della prossima stagione, e che in caso di arrivo a pari punti in testa alla classifica, per determinare la squadra campione d’Italia, sarà necessario lo spareggio.

Le partitissime

Prima giornata senza emozioni: i campioni d’Italia del Milan, aprono a San Siro contro l’Udinese, l’Inter in trasferta in casa del neopromosso Lecce. Napoli in trasferta al Bentegodi contro il Verona, mentre la Juve sfida allo Stadium il Sassuolo. Per quanto riguarda le due romane, la Roma apre a Salerno, la Lazio in casa contro il Bologna. Capitolo derby: quello di Milano è già in programma alla quinta giornata (4 settembre), con ritorno fissato al 5 febbraio. Mai come quest’anno da seguire il derby d’Italia tra Inter e Juventus: andata a Torino il 6 novembre, ritorno a San Siro il 19 marzo. Poi tocca al derby della Capitale. Roma-Lazio è in programma il 6 novembre, ritorno il 19 marzo. Il 16 ottobre e il 26 febbraio le date del derby di Torino. Il 4 gennaio e il 21 maggio, le date di Inter-Napoli, il 9 ottobre e il 28 maggio gli scontro tra Milan e Juventus. Il 18 settembre e il 2 aprile, è la volta di Napoli-Milan.

Le prime ghiotte sfide arrivano subito alla terza con Juve-Rom e Lazio-Inter. Alla quinta c’è Lazio-Napoli, all’ottava Inter-Roma, all’undicesima Roma-Napoli, mentre alla quindicesima c’è Juve-Lazio.

Tre le esordienti: il Lecce che torna in serie A dopo tantissimi anni di assenza, la Cremonese e il Monza di Galliani e Berlusconi che il 23 ottobre, all’undicesima giornata, andranno a rendere visita proprio al Milan, in una giornata di grande amarcord.

