E’ stata una scossa breve, ma avvertita nettamente nella bassa emiliana, nel comune di Bagnolo in Piano, poco prima delle 20. Il movimento tellurico ha avuto una magnitudo di 4.0, secondo quanto hanno registrato gli strumenti dell’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, e l’epicentro è stato individuato ad una profondità di 7 chilometri.

La situazione

E’ stata avvertita nettamente nei due capoluoghi Reggio Emilia e Modena, ma anche in molte aree limitrofe, fino nelle aree di confine di Lombardia e Veneto. Al momento non si segnalano danni a persone o cose, anche se, come sempre in questi casi, partiranno le ricognizioni. Anche se non sembrano esserci conseguenze, il terremoto ha risvegliato la paura in una zona, che quasi dieci anni fa, fu duramente colpita da un sisma che provocò morti e danni.

Notizia in aggiornamento

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.