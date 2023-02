Scontro in galleria sulla A14, tre vittime

Ha perso la vita, insieme a due dei suoi tre figli, nello schianto del suo veicolo con un altro mezzo, un tir, l’atleta paralimpico Andrea Silvestrone, 49 anni. L’incidente, in cui è rimasto ferito il figlio adolescente, è avvenuto all’interno della Galleria Castello sulla A14. Illeso il conducente del mezzo pesante.

Il fatto

Nei pressi di un cantiere segnalato si sono scontrate un’auto a noleggio, proveniente dall’Abruzzo, su cui viaggiavano le vittime e il bimbo trasportato all’ospedale di Torrette (Ancona), e un tir il cui conducente è rimasto illeso. Sul posto sanitari, vigili del fuoco, Polizia stradale e personale Anas.

Le vittime

Le vittime sono Andrea Silvestrone, 49enne atleta affetto da sclerosi multipla, giocatore di tennis in carrozzina, e due dei suoi tre figli. Sconvolta la comunità di Montesilvano (Pescara) dove viveva ed era molto stimato. “Sono devastato” dichiara all’Ansa il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis. Testimonial di iniziative per l’inclusione nello sport, Andrea Silvestrone dichiarò, a Vasto (Chieti) in occasione dell’evento Anffas ‘Sportabilità’, in un’intervista al sito di informazione Vastoweb: “Metto in campo in tutti i sensi la mia esperienza sia di atleta paralimpico sia di persona che combatte nella vita, come nei campi da tennis, una patologia ad oggi progressiva, neurodegenerativa e senza cura, ma che in realtà per me è un grande stimolo a trovare le forze ed energie da trasmettere agli altri per far capire che qualunque cosa accada si può trasformare in opportunità. La vita è bellissima e vale sempre la pena di essere vissuta, sempre in maniera piena, larga prima che lunga”.

Acquaroli (Marche): “Provvedere a garantire la sicurezza”

“A fronte dell’ennesimo tragico incidente mortale sull’A14 nei tratti marchigiano e abruzzese, mi sono sentito con il Presidente Marco Marsilio con il quale abbiamo convenuto di richiedere un ulteriore incontro urgente con Aspi, Autostrade per l’Italia, al fine di provvedere a garantire la massima sicurezza possibile anche rimodulando i cantieri”. Lo scrive sul proprio profilo Facebook il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli. “Questa situazione è diventata per noi insostenibile e inaccettabile, sotto tutti i punti di vista possibili, – conclude – prima di tutto la perdita di vite umane per le quali esprimo profondo dolore e cordoglio”.

Lombardo: “Aveva trasformato la disabilità in un punto di forza”

“La scomparsa dell’amico e campione paraolimpico Andrea Silvestrone rappresenta un colpo durissimo non solo per il mondo dello sport, ma anche per tutto quel mondo dell’associazionismo che opera nel campo della prevenzione e della tutela della salute”. Sono le parole, affidate a una nota, di Marco Lombardo, presidente della sezione di Pescara della Lega italiana lotta contro i tumori (Lilt) e membro del Consiglio Direttivo della Lilt nazionale. “Andrea, socio onorario della Lilt di Pescara, era un uomo che aveva saputo trasformare una disabilità in un punto di forza, in un trampolino da cui ripartire con maggiore vigore, con un entusiasmo incredibile, con una gioia di vivere straordinaria – scrive Lombardo – I nostri pensieri sono ora vicini ad Andrea, ai suoi due bambini, morti con lui nello schianto, e ci stringiamo al dolore della moglie Barbara continuando a pregare per la salvezza del terzo figlio”. Sono le parole, affidate a una nota, di Marco Lombardo, presidente della sezione di Pescara della Lega Italiana Lotta contro i Tumori (Lilt) e membro del Consiglio Direttivo della Lilt nazionale. “Con la Lilt – ricordato Lombardo – Andrea ha instaurato da anni una bellissima collaborazione, partecipando attivamente alle iniziative e ai momenti di dibattito pubblico, raccontando della propria patologia, dell’importanza della prevenzione a tutto campo, prestando la propria immagine come testimonial d’eccezione nelle nostre campagne. Con Andrea avevamo tanti progetti da realizzare, e la Lilt continuerà a lavorare sulle nostre idee comuni continuando a raccontare ai giovani la grande vitalità di un uomo, di un atleta, di un padre che ha lasciato una traccia incancellabile nella vita di tutti coloro che hanno attraversato il suo cammino. Il Consiglio Direttivo, il Comitato Scientifico, la Consulta Femminile e il Consiglio giovanile della Lilt esprimono il proprio unanime cordoglio alla famiglia”.

La vicinanza di Autostrade per l’Italia

Autostrade per l’Italia, “a nome della Società e di tutti i colleghi che quotidianamente operano sulla rete, in relazione al tragico incidente avvenuto questa mattina nel tratto tra Pedaso e San Benedetto del Tronto della A14, esprime profondo cordoglio ai familiari delle vittime e vicinanza alla comunità”.

