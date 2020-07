Il 29 luglio 2013 veniva sequestrato a Raqqa (Siria) il padre gesuita Paolo Dall’Oglio. É stato il fondatore della comunità monastica siriana di Mar Musa e dopo trenta anni in Siria, nel 2012 viene espulso dal paese su ordine delle autorità di Damasco. Il motivo? Alcuni articoli in cui chiedeva l’apertura democratica del paese, dopo quaranta anni di governo della famiglia al Asad.

In questi sette anni dalla sua scomparsa, sulla sua sorte si sono rincorse tante voci, senza nessuna conferma.

Il suo rapimento non è mai stato rivendicato. Il sacerdote si era recato nella città capitale siriana dello Stato Islamico (Isis) per prendere parte, il 28 luglio, a un raduno promosso da studenti locali.

Il giorno dopo il gesuita si recò nel quartier generale dello Stato Islamico dell’Iraq e della Siria per poi scomparire senza lasciare traccia. Si è sempre impegnato per la fine della dittatura, ma non era ben visto neanche dalle chiese d’Oriente. Testimonianza è l’assoluto silenzio di queste sulla sua espulsione.

Non bisogna dimenticare la scomparsa di padre Paolo

Questa mattina presso la sede della Fnsi (corso Vittorio Emanuele 349, Roma) si è svolta una conferenza stampa per ricordare la sua opera e i lati oscuri del suo sequestro. É intervenuta Francesca Dall’Oglio, sorella maggiore di padre Paolo, il prefetto del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede, Paolo Ruffini, il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, in collegamento, il presidente della Fondazione Ratzinger, padre Federico Lombardi, il direttore dell’Osservatore Romano, Andrea Monda, il presidente del Centro Astalli, padre Camillo Ripamonti, il presidente e il segretario della Fnsi, Giuseppe Giulietti e Raffaele Lorusso, il segretario dell’UsigRai, Vittorio Di Trapani, la portavoce di Articolo21, Elisa Marincola. Il messaggio della sorella “Il mio appello è a non dimenticare la Siria. Paolo è stato rapito perché aveva sentito che la sua missione era quella di essere accanto al popolo siriano”. Lo ha dichiarato Immacolata Dall’Oglio , sorella di padre Paolo Dall’Oglio , a margine della conferenza stampa.

“Nell’ultimo film della regista Yasmin Fedda dal titolo ‘Ayouni’, i miei occhi, viene narrato il disastro della situazione siriana e in particolar modo degli scomparsi, che è un crimine contro l’umanità a tutti gli effetti e che non ha avuto sufficiente attenzione per fare chiarezza, sia per gli scomparsi governativi sia dell’Isis, e questa è una responsabilità internazionale”, ha aggiunto.

“Ricordare Paolo è un modo per sollecitare a fare luce sul suo destino, che ancora non sappiamo quale sia e potrebbe essere che non lo sapremo mai, perché fare luce sul destino dei singoli vuol dire fare luce su alcuni processi che spesso sono molto più ampi e che vanno conosciuti. La memoria e il presente sono indispensabili per cercare delle basi sane per il futuro, e la Siria ha bisogno di questo”, ha sottolineato. L’intervento del presidente del Parlamento europeo

“Ricordare la figura di padre Dall’Oglio a sette anni dalla sua ultima apparizione è un dovere che abbiamo come comunità per non disperdere il grande patrimonio civile, sociale, culturale che fino adesso hanno accompagnato la sua vita.

Dobbiamo portare avanti il messaggio di Paolo, per seguirlo e renderlo sempre attuale: siamo tutti accomunati da un destino unico e di cittadinanza globale. Lo ricordiamo con affetto e non ci stancheremo di chiedere la verità sulla sua vita e su questi sette anni che ancora attendono di essere chiariti”.

Lo ha dichiarato il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli. É intervenuto con un messaggio video inviato alla conferenza stampa in corso oggi alla Fnsi a sette anni dalla scomparsa di padre Paolo Dall’Oglio in Siria.

“La preghiera, una forte lettura della contemporaneità, una grande fiducia negli uomini: così vogliamo ricordare padre Paolo Dall’Oglio, instancabile gesuita, uomo di fede, di forti convinzioni che gli hanno permesso di portare avanti il suo obiettivo e non arrendersi di fronte agli ostacoli che ha incontrato”, ha affermato.

“Padre dall’Oglio è una figura estremamente contemporanea e attuale nella quale possiamo riflettere i valori a fondamento del nostro progetto europeo fondato sulla diversità, sulla pluralità, sul dialogo, concetti essenziali per la promozione ovunque nel mondo della cultura della convivenza, della riconciliazione tra comunità e religioni, principi che dobbiamo rafforzare quotidianamente”, ha sottolineato Sassoli.

Le parole di padre Federico Lombardi

“Con il passare del tempo, sento la presenza di Paolo (Dall’Oglio) come presenza attorno a cui gradualmente si intrecciano e crescono incontri, riflessioni e conoscenze. La sua memoria è viva, è una presenza che ispira, di idee e pensieri profondi, di coraggio e impegno che ci aiuta a trovare vie di dialogo, giustizia e pace e approfondimento”.

Lo ha dichiarato padre Federico Lombardi, presidente della Fondazione Ratzinger, in occasione della conferenza stampa alla Fnsi a sette anni dalla scomparsa a Raqqa, in Siria, di padre Paolo Dall’Oglio.

In questo incontro “veniamo con commozione, ma con la convinzione fondamentale di portare avanti un discorso in compagnia di Paolo“, ha aggiunto.

“Paolo è per noi l’impegno dei religiosi che sono martiri, che continuano a ispirare tantissime altre persone sulla loro linea e impegno anche delle persone, in particolare di musulmani, con cui egli ha saputo insegnarci a dialogare e a essere solidali nella ricerca della giustizia e della pace”.