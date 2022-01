Scioperi degli insegnanti in Francia, premier vede i sindacati

La protesta per la confusione dovuta al moltiplicarsi dei protocolli sanitari anti-Covid voluti dal governo per contrastare il Coronavirus nelle scuole

Il primo ministro francese Jean Castex riceverà a fine pomeriggio le organizzazioni sindacali che rappresentano il personale dell’Istruzione pubblica oggi in sciopero per protestare contro la confusione dovuta al moltiplicarsi dei protocolli sanitari anti-Covid voluti dal governo per contrastare il Coronavirus nelle scuole. Castex ha “risposto positivamente alla richiesta di incontro che gli è stata rivolta dalle organizzazioni sindacali”; ha riferito il servizio stampa del primo ministro a Parigi.

Il vertice

L’incontro si terrà al ministero dell’Istruzione, in presenza del ministro responsabile del settore, Jean-Michel Blanquer, oggetto di dure critiche in questi ultimi giorni. Il ministro della Salute, Olivier Véran, che è appena risultato positivo al Covid ed è dunque costretto all’isolamento, parteciperà in videoconferenza.

