Schianto durante un sorpasso, 4 morti e 2 feriti

Nel devastante impatto tra un’automobile e un camion, lungo la strada Postumia, a San Pietro in Gu (Padova), quattro persone sono morte e due sono rimaste ferite. L’identità delle vittime non è ancora stata accertata, si sa soltanto che sono tutti cittadini stranieri. La statale 53 Postumia è rimasta chiusa al traffico a lungo, per consentire le complesse operazioni si soccorso, e successivamente di messa in sicurezza.

Le vittime

Nel violento scontro, due dei sei passeggeri della Fiat Multipla sono morti all’istante, mentre più tardi ne sono deceduti altri due, dopo che l’elisoccorso li aveva trasferiti, in condizioni disperate, negli ospedali di Vicenza e Padova.

Gli accertamenti

La Polizia ha riferito che, secondo i primi accertamenti, la Multipla era in fase di sorpasso quando è entrata in collisione con l’autoarticolato. La Polstrada sta lavorando alla ricostruzione dell’esatta dinamica dell’incidente. Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi dei vigili del fuoco, 4 autoambulanze e due elicotteri del Suem 118. I due feriti, non in pericolo di vita, si trovano all’ospedale di Cittadella (Padova). Nessuna seria conseguenza per l’autista del Tir, un vicentino, che lavora per un’azienda della zona e stava terminando il proprio turno di lavoro.

