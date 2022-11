Schiacciato dal furgone, lavoratore muore nel vicentino

La vittima, un artigiano in proprio di 50 anni, di origine albanese, stava eseguendo dei lavori di ristrutturazione in un'abitazione sui colli

A distanza di un giorno dall’incidente sul lavoro in provincia di Mantova in cui aveva perso la vita un operaio, un 40enne di origine marocchina, caduto dal muletto che stava guidando e travolto da un camion sul piazzale esterno di un’azienda di prefabbricati a Castelforte, anche oggi si registra una “morte bianca”, stavolta nel vicentino.

L’incidente

La vittima è un 50enne residente a Castegnero (Vicenza), artigiano in proprio, di origini albanese. Stava seguendo alcuni lavori di ristrutturazione in un abitazione sui colli. Era arrivato con un furgone e stava scaricando del materiale edile in una strada in pendenza e durante questa fase sarebbe prima caduto del materiale e poi cercando di fermare il furgone che indietreggiava è stato schiacciato.