Luigi Sbarra, segretario generale della Cisl, parla della necessità che il governo apra un tavolo di confronto sulle pensioni che sia basato sul dialogo con con le parti sociali e la contrattazione.

Sbarra: il dossier sulle pensioni torni sul tavolo di Palazzo Chigi

Il dossier sulle pensioni “deve tornare sul tavolo di Palazzo Chigi e essere oggetto di confronto con le parti sociali. Quota 41 era una delle nostre richieste, ma senza limiti di età o ricalcolo contributivo. Da sola questa misura, però, non può bastare”. Così il leader della Cisl Luigi Sbarra, al QN. “La logica delle quote non funziona dove il lavoro è più debole, più precario, a partire dal Sud – aggiunge – Quello che serve al più presto è una pensione di garanzia per i giovani, un sostegno alla previdenza complementare, forme di maggiore inclusione e flessibilità per donne, lavori gravosi e di cura”.

La previdenza complementare per i giovani

Rispetto alla proposta di destinare d’obbligo una quota di Tfr alla previdenza complementare dei giovani, Sbarra risponde: “Bisogna aprire un confronto approfondito, non da ombrellone, che affronti la questione attraverso il dialogo con le parti sociali e la contrattazione. La previdenza complementare va sostenuta concretamente con misure concertate da sindacato e imprese, individuando percorsi incentivati e semplificati per l’adesione. La Cisl chiede da tempo l’introduzione di formule di silenzio-assenso per l’allargamento della platea dei beneficiari. Bisogna dare certezze a tante ragazze e ragazzi incastrati in percorsi frammentati, che con il sistema contributivo puro rischiano di andare incontro a pensioni poverissime. Lo Stato deve metterci del suo attraverso la fiscalità generale”. In Manovra, aggiunge, “devono essere riconfermate le misure sociali, economiche e fiscali conquistate in questi anni, a partire dalla riduzione del cuneo fiscale per le fasce medie e popolari e dall’accorpamento delle prime due aliquote Irpef. Serve poi un significativo investimento nel pubblico impiego, sanità, scuola, enti locali e ricerca, oltre al rinnovo dei contratti pubblici. E chiediamo interventi a favore della famiglia e della natalità e risorse adeguate per la legge sulla non autosufficienza“, conclude.

Fonte Ansa