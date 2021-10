Sassari, operaio muore schiacciato dal muletto

Un incidente sul lavoro, la cui dinamica è ancora da accertare, è costato a vita a un operaio al lavoro all’Ecocentro comunale di Sassari.

L’accaduto

Aveva 43 anni, si chiamava Gianuario Derudas e lavorava per la società che gestisce il servizio di igiene urbana per il Comune di Sassari, la Ambiente Italia, l’uomo morto schiacciato dal muletto che guidava.

Secondo una prima ricostruzione, nel primo pomeriggio l’operaio sarebbe stato intento a spostare del materiale quando il mezzo si è sarebbe rovesciato su un lato, pare per via di una pendenza del terreno. Derudas avrebbe tentato di salvarsi saltando giù dal muletto, che però si è ribaltato proprio dalla sua parte. I colleghi lo hanno soccorso ma per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto il 118, la polizia locale, i vigili del fuoco e gli ispettori dello Spresal che dovranno appurare la dinamica dell’incidente.

