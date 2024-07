Sarà Spagna-Francia

Un rigore sbagliato da Joao Felix condanna il Porfogalll ai rigori. In semifinale approda la Francia.

Ritmi alti

Un primo tempo intenso, giocato con eleganza calcistica data la qualità degli interpreti, ma il risultato non schioda dallo 0-0 iniziale. Al Volksparkstadion di Amburgo, Francia e Portogallo giocano una sfida a viso aperto, anche se con tiri in porta vicini allo zero. Leao è ispirato e fa vedere buone cose, ma non sempre assistito dai compagni. Ci prova Bruno Fernandes, velleitario, meglio Theo Hernandez, reattivo Diogo Costa. In ombra finora le due stelle, Mbappé da una parte, Cristiano Ronaldo dall’altra.

La ripresa

Si scalda subito Mbappé a inizio ripresa con un destro a giro, potente ma centrale. Poi Kolo Muani arriva tardi su un centro di Theo Hernandez, mentre il Portogallo partorisce una prolungata mischia, senza esito. Mbappé a terra, prende una pallonata in viso e il naso torna a fargli male. Ma ritorna in campo. Maignan ha i riflessi pronti sulla conclusione di Bruno Fernandes, poi si salva su Vitinha. Cresce la Francia che nel giro di pochi minuti, crea con Kolo Muani ribattuto da Ruben Dias in angolo, poi Camavinga manda fuori di un nulla dopo uno spunto di Dembelé che poi si mette in proprio, ma senza fortuna. Ronaldo calcia sulla barriera, Kanté troppo prevedibile. Non basta, servono i supplementari.

Salgono in cattedra Ronaldo e Mbappè senza graffiare, mentre Upamecano salva su Leao a botta sicura, ma adesso meglio il Portogallo. Ultimi spiccioli di gara e ultime risorse da mettere in campo. Non c’è più tempo, si va ai rigori.

I rigori

Segna Dembele, Ronaldo la rimette in parità. Fofana riporta avanti la Francia, Bernardo Silva fa 2-2. Segna Koundé, Joao Felix sul palo, Francia avanti. Barcola allunga, Nuno Mendez non sbaglia. Segna anche Theo Hernandez e finisce e qui perché vince la Francia.