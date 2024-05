La Russia avanza in Ucraina: attacchi su tutto il fronte

Prosegue l’offensiva in massa dell’esercito russo in territorio ucraino. Situazione critica soprattutto nell’oblast di Kharkiv, dove l’avanzata della Russia ha portato al controllo di numerose aree popolate. Evacuate 4 mila persone dalla linea di confine ma la periferia settentrionale di Vovchansk è già in mano ai russi. Eppure Mosca smentisce: “Non stiamo cercando di conquistare Kharkiv”.

Attacchi in massa dei russi

Nelle ultime 24 ore, l’esercito del Cremlino ha attaccato l’Ucraina su tutta la linea del fronte. Lo ha riferito lo stato maggiore di Kiev nel report della mattina aggiungendo che in totale ci sono stati 155 combattimenti sul terreno. L’esercito russo ha lanciato 13 attacchi missilistici e 118 attacchi aerei, oltre a 120 razzi, sulle posizioni delle truppe ucraine e nelle aree popolate. Colpiti condomini e abitazioni private, oltre alle infrastrutture. Secondo l’esercito ucraino le forze del Cremlino stanno subendo gravi perdite: i soldati russi che hanno perso la vita in battaglia solo nell’ultimo giorno sarebbero 1.260.

L’unità Gostri Kartuzi delle forze speciali Omega della Guardia nazionale ucraina ha dichiarato ieri sera di essere stata costretta ad abbandonare alcune posizioni nel nord della regione di Kharkiv per il pesante assalto russo e che aree popolate sono passate sotto il controllo nemico.

Evacuazioni in corso

“Alle 14 (di sabato) sono iniziate battaglie per Glubokoye, di importanza strategica. Le perdite russe sono massicce, ma continuano a fare pressione e in alcuni punti hanno avuto successo”, si legge nel messaggio dell’unità su X che ha anche postato un video in cui si vede una colonna di fanteria russa in movimento a sud del villaggio di Morokhovets. Più di 4.000 persone sono state evacuate dalle zone di confine della regione di Kharkiv, come ha dichiarato il governatore Oleg Synegubov in seguito all’offensiva russa iniziata venerdì. “In totale, 4.073 persone sono state evacuate”, ha scritto Synegubov sui social, un giorno dopo che le forze russe hanno rivendicato la conquista di cinque villaggi nella regione.

L’avanzata

Secondo l’ultimo report dell’organizzazione indipendente DeepState, nel nord della regione di Kharkiv dove da due giorni è in corso un pesante assalto delle truppe russe “la situazione sta diventando sempre più complessa“. La fanteria russa, dopo aver preso i villaggi di Pletenivka e Ohirtseve, ha raggiunto la periferia settentrionale di Vovchansk e sta tentando di aprirsi un varco. Le forze del Cremlino stanno cercando anche di sfondare per stabilire il controllo su Gatishche, Staritsa e Bugruvatka.

Secondo DeepState, Mosca sta progressivamente dispiegando più truppe sul territorio ucraino e avanza costantemente in gruppi verso le aree popolate.

Kharkiv, gli obiettivi dei russi

Le forze russe stanno conducendo operazioni offensive relativamente limitate lungo il confine russo-ucraino nella zona nord della regione di Kharkiv e continuano a ottenere progressi tatticamente significativi in aree probabilmente meno difese dagli ucraini. Lo scrive sul suo sito il think tank statunitense Isw (Insitute for the study of war).

Le forze russe non stanno portando avanti un’operazione su larga scala per accerchiare o conquistare la città di Kharkiv in questo momento. I dati della Nasa Fire Information for Resource Management (FIRMS) acquisiti il 10 maggio indicano che ci sono stati pesanti combattimenti vicino a Hlyboke, e si valuta che le forze russe siano avanzate fino alla periferia dell’insediamento.

I filmati geolocalizzati pubblicati l’11 maggio mostrano che le forze russe hanno preso Morokhovets e Oliinykove (entrambi a nord-est di Lypsti), come hanno confermato i blogger militari russi. L’Isw valuta che l’esercito di Mosca è avanzato almeno fino alla periferia di Ohirtseve e Hatyshche.

Fonte: Ansa