Roma, pari amaro all’esordio

Solo un pari per la Ropma all’esordio in Europa League. All’Olimpico conytro l’Athletic Bilbao, finisce 1-1. Sblocca Dovbyk nel primo tempo, pari di Paredes, quello basco, nella parte finale di una sfida che i giallorossi sembravano in controllo. Il pari èp nato da una palla inattiva, e questo alimenta maggiormente il rammarico.

Sud in silenzio

Dopo la mezz’ora fuori di domenica scorsa, la Sud stavolta entra ma rimane in silenzio per quindici minuti. E si sente la mancanza. Nei giallorossi, rispetto alla gara di domenica, tre cambi. Fuori Pellegrini, infortunato, Pisilli ed El Shaarawy, dentro Hermoso, Konè e Baldanzi. Accanto a Dovbyk, nel 3-5-2 di Juric, c’è Dybala. Parte meglio il Bilbao che in avvio spaventa in un paio di circostanze spaventa i giallorossi. Poi, ecco la Roma, crescere e guadagnare campo. E subito due occasioni, con Dovbyk e Dybala. La Roma spinge e il gol è nell’aria. Azione velocissima, alla mano: Dybala si libera di un avverario, apre per Konè che allarga per Baldanzi che scarica su Angeliño. Cebtro perfetto per la testa di Dovbyk che schiaccia alle spalle di Agirrezabala: 1-0 Roma.

Pari beffa

Il Bilbao non punge neanche in avvio di ripresa, la Roma sì, ma Soulè si fa ipnotizzare al momento della conclusione. Entrano Nico Williams, Herrera e Pisilli, con Juric che vuole più brillantezza in mezzo al campo, mentre Ernesto Valverde punta sulla qualità della stella della nazionale spagnola. Dovbyk, pallonetto, si divora il facile 2-0, per fortuna era in offside. La Roma continua a gestire, giro palla e verticalizzazioni. Si ferma Celik, dentro Saud Addulhamid, primo arabo nella storia del calcio italiano. Cresce negli ultimi venti minuti l’Athletic, monumentale nelle chiusure Ndicka. Ma su palla inattiva i giallorossi subiscono il pari basco, Nunez fa da sponda per la testa di Paredes che da due passi mette dentro: 1-1. La Roma si scuote, ci prova Hermoso di testa, centrale. I sei di recupero non bastano, finisce 1-1, con un briciolo di amarezza per la Roma.

Le altre partite

Vince il Fenerbahce di Mourinho che supera a Istanbul il Gilloise per 2-1, e fa altrettanto l’Ajax di Farioli che s’impone per 4-0 sul Besiktas. Colpo esterno dei Rangers Glasgow a Malmoe (2-0). Vittoria lara per la Steaua Bucarest (4-1) contro il Rigas, e del Lione (2-0) sull’Olympiakos. Pari tra Eintracht e Plzen (3-3) e Braga-Maccabi (1-1).