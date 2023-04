La Roma c’è, la Juve frena

Dopo il pari del Milan e la sconfitta dell’Inter, la Roma non poteva perdere l’occasione di staccarsi al terzo posto. E lo ha fatto, battendo all’Olimpico l’Udinese per 3-0: ora è a +3 sul Milan e a +5 sull’Inter. Male la Juventus che rimedia la sesta sconfitta stagionale, battuta al Mapei dal Sassuolo. Con conseguenza che la zona Champions stasera è più lontana.

La Roma allunga al terzo posto

La Roma fa la partita, parte bene e si fa vedere con un colpo di testa di Mancini. Brutto scontro aereo tra Cristante e Success, gioco fermo per oltre quattro minuti, poi il centrale giallorosso torna in campo. Per sbloccare il risultato serve un calcio di rigore, netto, per un mano in area di Pereyra che allarga il braccio, deviando il colpo di testa di Belotti. Dal dischetto va Cristante e come una maledizione, come Pellegrini a Rotterdam, viene fermato dal palo. La palla torna in campo nella disponibilità di Bove che infila Silvestri: 1-0 Roma che potrebbe anche raddoppiare con Pellegrini, salva tutto Silvestri.

La Roma riparte di slancio e mette la partita in ghiaccio. Ripartenza di Cristante, che lancia nello spazio Belotti, gran palla in mezzo a premiare l’inserimento di Pellegrini che sotto la Sud non sbaglia e a raccogliere l’abbraccio della sua gente e poi quello di Mourinho: 2-0. Giua punisce un tocco di mano di Mancini con un calcio di rigore, francamente molto generoso. Dal dischetto va Pereyra, Rui Patricio lo ipnotizza e para in due tempi. Cinque di recupero e la Roma trova anche il terzo gol. Lo segna Abraham che corregge in rete di testa un centro di Spinazzola.

Frenata Juve: Defrel fa volare il Sassuolo

Parte male la settimana bianconera. In attesa della decisione del Collegio di Garanzia del CONI, la Juve stecca maledettamente a Reggio Emilia contro il Sassuolo, lasciando sulla via Emilia tre punti pesantissimi nella corsa all’Europa. Vince il Sassuolo grazie ad un gol di Defrel con i bianconeri che rimangono appaiati al Bologna a quota 44 punti al settimo posto, mentre fa un passo in avanti il Sassuolo che sale a quota 40 al decimo posto. Primo tempo avaro di emozioni con un solo tiro in porta, quello di Bajrami sopra la traversa. Nella ripresa Dionisi inserisce Defrel con il Sassuolo che prende campo. Ci prova Maxime Lopez, bravo Perin a smanacciare in angolo, poi è reattivo sulla conclusione ravvicinata di Defrel salvando il risultato. Crescono gli emiliani e dopo una carambola in area bianconera, arriva il vantaggio: errore di Fagioli che svirgola, Defrel fa 1-0. La Juve si scuote e ci prova con Rabiot, gran colpo di testa, Consigli c’è. La Juve attacca a testa bassa e lascia spazio alle giocate del Sassuolo che spreca due opportunità per chiuderla. Gli emiliani si compattano dietro, spazi zero e la Juve non decolla. Vince il Sassuolo e la zona Europa si allontana per i bianconeri.