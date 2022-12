Roma, due 18enni in scooter perdono la vita in un incidente stradale

Ancora due giovani vite spezzate in un incidente stradale nel nostro Paese, dopo lo scontro frontale nel brindisino dove ieri sera hanno perso la vita un 32enne e un ragazzo di 18 anni. Della sua stessa età i due ragazzi morti in un incidente all’alba a Roma sulla circonvallazione Ostiense, nel cuore del quartiere della Garbatella.

Le vittime

Secondo quanto si apprende, i due ragazzi morti questa mattina all’alba sono Riccardo Marchese e Dennis Di Tuccio. Entrambi 18enni, erano amici d’infanzia, e questa mattina viaggiavano sullo scooter con il quale si sono schiantati contro un tir. Ancora da chiarire le dinamiche dell’incidente mortale, avvenuto nel quartiere della Garbatella, a Roma.

L’incidente

Secondo una prima dinamica, i due giovani, che erano su uno scooter, si sono scontrati con un autocarro. L’incidente sarebbe avvenuto poco prima delle 6.30: uno dei due sarebbe morto sul colpo, mentre l’altro ha perso la vita poco dopo essere stato trasportato già in gravissime condizioni all’ospedale Tor Vergata. Ricoverato in ospedale anche l’autista dell’autocarro, che non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto gli agenti dell’VIII gruppo della polizia locale.

Notizia in aggiornamento

Fonte Ansa