Rom, Sassoli: “Lotta alla discriminazione dovere dell’Europa”

Oggi, 8 aprile, ricorre la Giornata internazionale di rom, sinti e camminanti, istituita dalle Nazioni Unite nel 1990 per per tenere alta l’attenzione sui problemi e le discriminazioni subite da questo popolo. Si tratta della più grande minoranza etnica europea, che comprende 10-12 milioni di persone in Europa.

“I rom sono cittadini europei e fanno parte dell’Europa eppure nelle nostre società la loro realtà è spesso diversa, fatta di emarginazione, discriminazione ed esclusione.” Questo il messaggio del presidente del Parlamento europeo David Sassoli in un video diffuso oggi in occasione della Giornata mondiale del popolo rom.

“In Europa la stragrande maggioranza dei rom vive in condizioni di estrema povertà, spesso viene loro negato l’accesso alle attività essenziali come l’istruzione, l’assistenza sanitaria, il lavoro o un alloggio, affrontando pregiudizio, ostilità e persino violenza”, ha continuato Sassoli.

Il presidente ha poi spiegato che “il Parlamento europeo continuerà a condannare e contrastare la realtà in cui ancora oggi vive il popolo rom in Europa, questo sforzo deve essere fatto a livello europeo ma anche dagli stati membri. Tutti si devono impegnare per far finire queste discriminazioni. Per avere successo dobbiamo fissare degli obiettivi che siano vincolanti in ogni area in cui i rom subiscono discriminazioni”. “Questo è un nostro dovere e dobbiamo sentirlo proprio come europei”, ha concluso Sassoli.

It is our duty as Europeans to fight for those who are – too often – neglected, and discriminated against.

The @Europarl_EN will continue to condemn and counter the prejudice and hostility that the Romani people still face in Europe everyday. #InternationalRomaDay pic.twitter.com/FSW3qE0xnF

