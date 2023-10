Ribaltone in testa: comanda l’Inter

Una ripresa perfetta e l’Inter vola al comando del campionato: 3-0 in casa del Torino per i ragazzi di Simone Inzaghi che riscattano il mezzo passo falso con il Bologna. E stasera in testa alla serie A c’è la maglia nerazzurra dell’Inter a +1 sul Milan atteso domani sera dalla sfida ad altissima tensione contro la Juventus. Il Napoli vince e convince al Bentegodi battendo nettamente il Verona per 3-1.

L’Inter si prende la vetta

Decidono i gol di Thuram e Lautaro Martinez. Il tutto dopo un primo tempo al di là della noia, rattristito dalle alchimie di centrocampo. Grande equilibrio in campo e occasioni pari allo zero. Sbaglia Lautaro lisciando in avvio la palla del possibile vantaggio, mentre nel finale di tempo è il Toro ad andare vicino al colpo grosso, con Sommer che chiude lo spazio e salva la propria porta. Il match si apre nella ripresa, con l’Inter più decisa e concreta e dopo un’ora di gioco, il gol di Thuram che la sblocca a mette in discesa il match per i nerazzurri. Dumfries, appena entrato al posto di Pavard, sfonda a destra e mette in mezzo un cioccolatino per il francese che dal dischetto di destro fulmina alle spalle di Milinkovic Savic. L’Inter insiste e a stretto giro trova il gol che praticamente mette il punto esclamativo sul match con uno stacco aereo dopo un angolo di Calhanoglu spizzato da Acerbi: 2-0. In pieno recupero, arriva anche il terzo gol: lo firma Calhanoglu, trasformando un calcio di rigore assegnato per un fallo in area ai danni di Mkhitaryan. Finisce con un 3-0 che manda in paradiso l’Inter che adesso può accomodarsi sul divano e gustarsi Milan-Juve di domani sera da nuova capolista del campionato con +1 sui rossoneri.

Il Napoli ricomincia da tre

Riscattare il ko prima della sosta contro la Fiorentina al “Maradona” ed allontanare le nubi sulla posizione di Rudi Garcia. Detto e fatto. Senza Osimhen, al palo per infortunio con la nazionale nigeriana, ci pensano Politano e Kvaratskhelia a rimettere in linea di galleggiamento la squadra campione d’Italia. Punteggio persino riduttivo per il Napoli che domina la scena e avrebbe meritato ben altro punteggio. La sblocca alla mezz’ora Politano con un tocco morbido sotto misura. Poi sale in cattedra il georgiano che raddoppia prima dell’intervallo chiudendo con una conclusione imprendibile. Match chiuso nella ripresa ancora con Kvara lanciato in contropiede in campo aperto. Tanti altre occasioni per gli azzurri prima del go di Lazovic che accorcia le distanze, ma senza sussulti per il Napoli che vince in scioltezza e sale al quinto posto a quota 17 agganciando la Fiorentina attesa domani dal derby toscano con l’Empoli.