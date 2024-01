Regno Unito, Sunak fissa il termine per le elezioni

Altra tornata elettorale in vista per il Regno Unito. Il premier, Rishi Sunak, ha fatto sapere che, per la metà del 2024, il Paese potrebbe tornare al voto. Da Downing Street fanno sapere che l’ipotesi è di arrivare a quel periodo con una data ufficiale, anche se il primo ministro ha sottolineato la volontà di procedere con altri dossier prima di rimettere in ballo la propria carica.

Regno Unito verso le elezioni

Il premier britannico Rishi Sunak ha affermato di ipotizzare che le elezioni politiche nel Regno Unito si terranno nella seconda metà dell’anno. “La mia ipotesi di lavoro è che avremo le elezioni nella seconda metà di quest’anno e nel frattempo ho molte cose su cui voglio andare avanti”, ha detto Sunak rispondendo alle domande dei giornalisti mentre si trova nelle East Midlands.

Nel frattempo il primo ministro Tory intende impegnarsi in particolare sul contrasto all’immigrazione illegale, nel rilancio dell’economia e nella riduzione della pressione fiscale.

Fonte: Ansa