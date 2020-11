Regioni, i nuovi colori: Piemonte, Lombardia e Calabria in zona arancione

Sono arrivate le novità anticipate dal premier Giuseppe Conte. Tutte riguardanti le Regioni e i loro “cambi di colore”. Un passaggio di fascia che riguarda in particolare i territori “rossi”: Piemonte, Lombardia e Calabria diventano zone arancioni, mentre la Liguria e la Sicilia, da arancioni, passano in area gialla, quella di minor rischio. Il passaggio scatterà a partire dal prossimo 29 novembre, quando il ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà l’ordinanza che autorizzerà le Regioni in questione ad adottare i provvedimenti previsti dalla nuova fascia di rischio. Per quanto riguarda la Lombardia, anche oggi regione italiana più colpita dal Covid-19 con 5.389 casi, era intervenuto in giornata il governatore Attilio Fontana. Il quale, in un tweet, aveva annunciato l’imminente passaggio di fascia. “Grazie ai sacrifici dei lombardi, apprezzati i dati epidemiologici, ora siamo in zona arancione e potremo riaprire gli esercizi commerciali. A breve la decisone del Governo”.

