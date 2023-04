Rallentano Milan e Napoli. L’Inter cade in casa

Il ritorno di Champions, condiziona azzurri e rossoneri che non vanno oltre il pari. Il Milan si ferma sull’1-1 a Bologna, il Napoli resta inchiodato sullo 0-0 al Maradona contro il Verona. Addirittura una sconfitta interna per l’Inter battuta in casa dal Monza.

L’Inter stecca ancora: il Monza passa a San Siro

Ti aspetti la reazione dopo l’exploit di Champions, ma finisci per trovare la solita Inter, pasticciona e inconcludente. San Siro vede il Monza festeggiare e la zona Champions sempre più lontana. Decide nella ripresa un gol di testa di Caldirola dopo un primo tempo dj grande equilibrio. L’Inter fa la partita, il Monza si difende con ordine. Ci provano Lukaku e Correa, poi Barella, ma senza fortuna. Monza che non demorde e porta a referto un colpo di testa di Izzo che muore sopra la traversa. Equilibrio anche nella ripresa, con l’Inter che non riesce a sbloccarla. Rischiano i nerazzurri sulla conclusione da fuori di Mota, preludio al vantaggio. Che arriva a dieci dalla fine: angolo di Ciurria, Bastoni e Dumfries si addormentano e Caldirola schiaccia di prepotenza in rete. Cinque di recupero, ma l’assalto nerazzurro produce il nulla. Vince il Monza che si toglie un’altra soddisfazione. Altra amarezza per Inzaghi che incassa l’undicesima sconfitta stagionale. E stasera e quinta a meno uno dal Milan.

Il Bologna spaventa il Milan: lo salva Pobeda

Va stretto al Milan il punto di Bologna. I rossoneri fanno solo 1-1 e rallentano la corsa Champions. Parte forte il Bologna che trova il vantaggio dopo meno di un minuto: sgroppata di Posch, pallone dentro e Sansone fa secco Maignan. Il Milan ci prova, ma senza graffiare, riuscendo però a trovare il pari al tramonto della prima frazione con un sinistro potente di Pobeda dal limite. Nella ripresa tanti cambi con Pioli che inserisce i pezzi da novanta tenuti a riposo in vista del ritorno di Champions contro il Milan. I rossoneri reclamnano due calci di rigore, ma per Massa e Var tutto regolare. Nel finale Messias dà un pallone d’oro a Rebic che non lo sfrutta. Il Bologna cala alla distanza, ma il Milan perde l’attimo. Al Dall’Ara è 1-1 che fa bene ak Bologna che aggancia la Juventus. Meno al Milan che riprende la Roma al quarto posto con i giallorossi che però debbono ancora scendere in campo.

Frena anche il Napoli: pari col Verona

Il ritorno di Coppa condiziona anche il Napoli che frena al Maradona lasciando un pungo pesante al Verona impegnato nella corsa salvezza. Partita con poche emozioni e Napoli mai pericoloso nella prima frazione. Gli azzurri trovano il gol su autorete di Gaich annullata per una posizione di fuorigioco attivo di Olivera. Il Verona gioca ordinato, senza strafare, ma cercando di tenere il Napoli lontano. Kvaratskhelia entra nella ripresa, così come Osimhen che Spalletti chiama in campo a quindici dalla fine. Il nigeriano si mette subito in evidenza ma la sua conclusione si stampa sulla traversa. E finisce qui, con lo 0-0 di partenza. Gli azzurri restano saldamente in testa alla classifica a +14 sulla Lazio dell’ex Sarri, mentre è un punto d’oro e inaspettato per il Verona che accorcia a meno tre dallo Spezia nella corsa salvezza.