Raid russo colpisce un centro commerciale a Kremenchuk, almeno 10 vittime

A Kremenchuk, nella regione di Poltava nell’Ucraina centrale, è stato colpito il centro commerciale Amstor, a 300 metri dalla stazione ferroviaria. Lo ha riferito la viceministra degli Esteri di Kiev Emine Dzhaparova, citata dal giornale online Ukrainska Pravda, secondo cui all’interno c’erano molte persone che si erano recate a fare acquisti in un supermercato. L’edificio, ha aggiunto, non ha nulla a che fare con “l’azione militare” delle forze ucraine. E’ di almeno 10 morti e oltre 40 feriti il bilancio del bombardamento russo, ha riferito il governatore di Poltava Dmytro Lunin, citato dai media ucraini, avvertendo che il conteggio delle vittime potrebbe crescere ulteriormente

Sindaco: “Luogo irrilevante per le ostilità”

L’attacco missilistico russo su Kremenchuk “è avvenuto in un luogo molto affollato“, per questo “ci sono morti e feriti”, ha riferito il sindaco della città Vitaly Maletsky. “L’attacco missilistico su Kremenchuk è avvenuto in un luogo molto affollato, che è al 100% irrilevante per le ostilità. Ci sono morti e feriti”, ha scritto il sindaco sulla sua pagina Facebook, come riporta l’agenzia ucraina Unian. Secondo il governatore Lunin, inoltre, 21 persone sono rimaste ferite e ricoverate in ospedale, 6 di loro in gravi condizioni. In aggiunta, 29 persone hanno ricevuto cure ambulatoriali, senza ricovero, tra cui due bambini.

Il video

“Siamo vivi”: sono le parole che si sentirebbero urlare in un video, girato presumibilmente con un cellulare, all’interno del centro commerciale di Kremenchuk colpito questo pomeriggio mentre era pieno di gente, riporta Ansa. Nelle immagini pubblicate da Anton Geraschenko, consigliere del ministero dell’Interno di Kiev, si vedrebbe un uomo che corre tra le macerie dell’edificio in fiamme per una quarantina di secondi, finché non riesce a uscirne.

Kharkiv

Si aggrava il bilancio dei raid russi compiuti nelle ultime ore nella regione orientale ucraina di Kharkiv. Le vittime accertate sono almeno tre, mentre altre 15 persone risultano ferite, tra cui bambini. Lo ha riferito Natalia Popova, consigliera del governatore regionale, citata dall’Ukrainska Pravda.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.