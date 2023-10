Raid notturni su Gaza, chiuso il valico di Rafah

Nella notte, Israele ha intensificato gli attacchi contro la Striscia di Gaza. Secondo fonti di Hamas, sarebbero almeno 50 i morti. L’esercito di Tel Aviv ha riferito di aver eliminato “una cellula terroristica della Jihad islamica” in un sotterraneo della moschea di Jenin. Torna chiuso il valico di Rafah.

Raid intensificati su Gaza

È di “oltre cinquanta morti” il bilancio dei raid notturni di Israele nella Striscia di Gaza. Lo rende noto Hamas. L’esercito israeliano ha annunciato da ieri l’intensificarsi degli attacchi sulla Striscia.

Israele ha eliminato oggi una “cellula terroristica di Hamas e della Jihad islamica” che stava preparando un attentato da tenersi nell’immediato in territorio israeliano. E che operava “da un ambiente sotterraneo ricavato sotto alla moschea al-Ansar di Jenin“. Lo ha affermato il portavoce militare israeliano Daniel Hagari. “Questa – ha aggiunto – è appunto una caratteristica di Hamas, che si nasconde in zone civili, presso moschee, scuole ed ospedali, che si fa scudo della popolazione civile e che non esita nemmeno a profanare luoghi di culto islamici”.

Torna chiuso il valico di Rafah

Il valico di Rafah tra l’Egitto e Gaza rimane al momento chiuso dopo la temporanea apertura di ieri che ha permesso il transito di una ventina di camion con aiuti umanitari destinati alle persone della Striscia. Lo hanno fatto sapere fonti locali all’ANSA. Nel versante egiziano si vedono camion di aiuti fermi.

Sulle modalità dell’ingresso di aiuti umanitari per la striscia di Gaza si è creato “un triangolo strategico” fra i presidenti americano ed egiziano, Joe Biden e Abdel Fatah al Sisi, ed il premier israeliano Benyamin Netanyahu. Lo ha detto il portavoce militare Daniel Hagari rispondendo alla domanda di un giornalista che chiedeva se i camion di aiuti passati ieri dal valico di Rafah fossero stati ispezionati. Hagari ha replicato che sono stati “ispezionati da egiziani ed americani” e poi seguiti all’interno della Striscia “per accertarsi che raggiungessero l’Unrwa”, l’agenzia dell’Onu per i rifugiati.

Israele: “Sono 212 gli ostaggi”

È salito a 212 il numero degli ostaggi israeliani accertati, civili e militari, che Hamas ha portato a Gaza. Lo ha detto il portavoce militare israeliano Daniel Hagari aggiungendo che su questo Hamas “sta conducendo terrorismo psicologico” nei confronti delle famiglie.

