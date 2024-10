Raid sul Libano: “Feriti paramedici della Croce Rossa”

Il distaccamento libanese della Croce Rossa ha parlato di un attacco nel sud del Paese, dove gli operatori si trovavano per la missione Onu

Lo scambio di colpi tra i contendenti non risparmia nessuno. La Croce Rossa libanese ha riferito che alcuni paramedici sono stati feriti nell’ambito di un raid israeliano nella zona sud del Paese. Gli operatori erano stati inviati per il coordinamento della missione Onu nella zona.

La Croce Rossa: “Feriti paramedici”

La Croce Rossa riferisce che diversi dei suoi soccorritori sono rimasti feriti oggi in un attacco ad una casa nel sud del Libano dove erano stati inviati “in coordinamento” con la missione delle Nazioni Unite che funge da cuscinetto tra Israele e Libano. “Mentre la squadra cercava vittime da soccorrere, la casa è stata colpita per la seconda volta, provocando traumi ai soccorritori e danni a due ambulanze”, ha riferito la Croce Rossa libanese. Questa squadra, ha aggiunto, “era stata inviata in coordinamento con la Forza ad interim delle Nazioni Unite (Unifil) dispiegata nel sud del Libano, bombardato quotidianamente da aerei israeliani.

Fonte: Ansa