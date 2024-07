Raid Khan Younis, Hamas: “90 morti e 300 feriti”

Serie di attacchi israeliani sulla Striscia di Gaza dopo l’operazione di ieri a Rafah ha che colpito un deposito di parapendii, utilizzati il 7 ottobre scorso, e ha consentito di smantellare diversi tunnel. Ultimo, in ordine di tempo, quello su Gaza City denunciato da Hamas, che avrebbe ucciso 17 persone. Oscillano tra i venti, secondo il giornale israeliano Haaretz, che cita fonti mediche, i trenta, per l’agenzia di stampa palestinese Wafa, e la settantina, secondo il ministero della Sanità palestinese, i morti nella zona di Khan Younis, nella regione di Al-Mawasi, dove hanno riparato tanti sfollati. L’ospedale Nasser non riesce più a funzionare perché i medici sono sopraffatti dal numero di feriti. Botta e risposta tra Hamas e l’esercito israeliano sulla sorte di Mohammed Deif, comandante delle Brigate Al-Qassam. Secondo i miliari e l’intelligence israeliani, riferisce il sito Ynet, ci sarebbe anche lui tra i feriti. Un esponente di Hamas ha replicato smentendo la notizia, ma in risposta l’Idf l’ha confermata. Il ministro della Difesa israeliano Yoav Galant ha annunciato la “massima allerta su tutti i fronti” dopo il raid a Gaza contro il capo militare di Hamas, Mohammed Deif. Lo riporta Ynet. La Giordania ha condannato “nei termini più forti” la “continua e brutale aggressione di Israele contro Gaza e il suo sistematico attacco ai civili e ai rifugiati”. E’ di cinque vittime invece il bilancio di un bombardamento notturno su Deir Balah. Il bilancio nell’enclave palestinese dal 7 ottobre è di oltre 38.345 morti e 88.295 feriti, secondo il Ministero della Sanità locale gestito dal movimento islamista Hamas.

Colpita Gaza City

Hamas denuncia che c’è stato un raid israeliano a una sala di preghiera in un campo profughi sulla spiaggia di Gaza, a ovest di Gaza City, che ha causato 17 morti. Lo affermano i funzionari sanitari della Striscia di Gaza, come riporta il Guardian.

Bilancio in salita a Khan Younis

“Il numero dei martiri del massacro di Al-Mawasi è salito a 90 morti e 300 feriti“. Lo annuncia il Ministero della Sanità di Hamas che gestisce la Striscia di Gaza. Lo scrive al Jazeera. Tra gli uccisi nel raid israeliano a Mawasi c’è anche Osama Nofal, direttore generale del ministero dell’economia di Hamas nella Striscia. Lo ha riferito il sito Ynet secondo cui Nofal era considerato una figura di spicco di Hamas a Gaza.

Ospedale al collasso

L’ospedale Nasser a Khan Yunis “non è più in grado di funzionare” per l’enorme numero di feriti arrivati dopo il raid israeliano a Gaza: lo affermano i funzionari sanitari citati da alcuni media internazionali. L’ospedale Nasser di Khan Younis “non è più in grado di funzionare” poiché i medici sono “sopraffatti dal gran numero di feriti”.

La sorte di Mohammed Deif

L’intelligence militare israeliana e l’esercito stimano al momento che Mohammed Deif sia rimasto “gravemente ferito” nel raid a Mawasi, nel sud della Striscia. Lo ha riferito il sito Ynet. Un alto esponente di Hamas ha definito “una sciocchezza” il fatto che il raid israeliano su Khan Yunis abbia colpito Mohammed Deif, capo militare di Hamas. Lo ha riferito la Radio militare. “Tutti i martiri – ha spiegato Abu Zuhri – sono civili e quanto accaduto è una grave escalation nella guerra genocida, appoggiata dagli Usa e dal silenzio del mondo”. Per l’esponente di Hamas l’attacco mostra che Israele non vuole un accordo per il cessate il fuoco. L’Idf ha confermato di aver “attaccato Muhammad Deif e Rafa Salameh”. Lo ha fatto sapere il portavoce militare secondo cui i due erano “in un complesso civile che Hamas aveva recintato con alberi, in un’area aperta, recinzioni e piccoli edifici, che ha una struttura bassa e capannoni così che i terroristi potessero muoversi in sicurezza. Anche gli agenti di Hamas che avevano messo in sicurezza il complesso sono rimasti feriti”. L’Idf ha poi precisato che “non si tratta delle tende degli sfollati interni oltre la recinzione”. La tv saudita ‘Al Hadath’ – che cita fonti non specificate – ha riferito che Rafaa Salameh, comandante della Brigata Khan Yunis di Hamas, è stato ucciso nel raid di Israele nel sud della Striscia. Secondo queste fonti – riprese dai media israeliani – Mohammed Deif, leader militare di Hamas che era con Salameh, è rimasto “gravemente ferito”.

Netanyahu: “Elimineremo leadeship Hamas”

“Israele ha attaccato oggi a Gaza nel tentativo di eliminare Mohammed Deif, ma non c’è certezza assoluta assoluta che ci siano riusciti”. Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu definendo Deif un “arci-terrorista”. Così come non c’è certezza sulla morte di Deif – ha proseguito Netanyahu – “non c’è neanche per Salameh. Ma in una maniera o l’altra elimineremo tutta la leadership di Hamas“. “L’attacco – ha detto ancora Netanyahu – è stato organizzato grazie ad un lavoro di intelligence eccellente. Prima di autorizzarlo ho voluto sapere che non c’erano ostaggi nella zona, quali i danni collaterali e le armi usate”. Il premier ha poi aggiunto che “questo attacco è un messaggio di deterrenza nei confronti dei fiancheggiatori dell’Iran nella regione”. “Da ottobre Israele è sottoposto ad una minaccia esistenziale: l’Iran – ha spiegato – cerca di strangolarci con un cappio di razzi da fronti diversi. Non dobbiamo rinunciare alla vittoria e la guerra finirà solo quando avremo raggiunto la vittoria”. Per quanto riguarda le trattative, Netanyahu ha denunciato che Hamas “ha cercato di apportare 29 correzioni al tracciato di Biden”. “Proprio la pressione militare – secondo il premier – consente di compiere progressi nelle trattative”.

La condanna della Giordania

Il portavoce del ministero degli esteri di Amman Sufyan Al-Qudah – citato dalla Petra – ha denunciato “l’attacco delle forze di occupazione israeliane delle tende degli sfollati a Khan Yunis, a sud della Striscia di Gaza, in un’area precedentemente classificata come sicura da Israele, che ha provocato la morte e il ferimento di decine di palestinesi”.

Deir el-Balah

L’agenzia di stampa palestinese Wafa e l’emittente araba Al Jazeera affermano che almeno cinque persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite in un bombardamento aereo israeliano che stanotte ha colpito una casa nella città di Deir el-Balah, nel centro della Striscia di Gaza.

Deposito di parapendii

L’esercito israeliano fa sapere, in un post su Telegram, di avere colpito ieri a Rafah un deposito di parapendii utilizzato dall’Unità di difesa aerea di Hamas durante il massacro del 7 ottobre. “Le truppe dell’Idf – vi si legge – continuano l’attività operativa mirata e basata sull’intelligence nell’area di Rafah. Durante i raid mirati nell’area dell’ultimo giorno, le truppe hanno smantellato numerosi tunnel del terrore ed eliminato numerosi terroristi di Hamas”. Durante l’operazione – aggiunge l’Idf – sono stati sparati colpi contro i militari israeliani, che hanno risposto al fuoco colpendo ed eliminando la cellula”. Proseguono intanto gli attacchi in tutta la Striscia di Gaza.

