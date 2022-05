Ferito alla schiena in aula a 13 anni

Tre punti di sutura per una feritaalla schiena, per un 13enne colpito con un’arma da taglio intorno alle 14, mentre era in aula, nella scuola “Marino Guardano” di Melito, comune della città metropolitana Napoli. Secondo quanto appreso dai carabinieri di Melito la ferita riportata dal ragazzino sarebbe lieve, ma la prognosi non è stata ancora sciolta. Responsabile del gesto sarebbe un compagno di classe del giovanissimo, che dopo il fatto era stato trasportato all’ospedale Santobono, nel capoluogo partenopeo.

L’altro episodio

Presso lo stesso istituto scolastico, due mesi fa, si sarebbe verificato un altro episodio di cui si sono occupate le cronache: l’aggressione, nel bagno della scuola, di una bambina di 11 anni da parte di una coetanea, che l’avrebbe colpita alle spalle dicendo poi di avere sbagliato persona.

Notizia in aggiornamento

