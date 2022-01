Quirinale, fumata nera: prevalgono le schede bianche

Fumata nera per Colle, alla prima votazione prevale scheda bianca. Non viene raggiunto il quorum. Dopo che si è conclusa, nell’Aula di Montecitorio, la prima votazione del Parlamento in seduta comune integrato dai delegati delle regioni per eleggere il presidente della Repubblica. Il presidente della Camera Roberto Fico ha effettuato personalmente lo spoglio, durato circa un’ora. A breve verrà dato il risultato.

A seguire lo spoglio in Aula ci sono più o meno duecento deputati. E’ la massima capienza consentita per l’Emiciclo in questa fase. A gruppi fanno la spunta dei voti. Parecchi grandi elettori anche nelle tribune.

Notizia in aggiornamento

