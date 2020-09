I test come strumento per controllare al meglio l’andamento della pandemia. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, risponde al Question time alla Camera indicando la strada da seguire per un monitoraggio costante del coronavirus in Italia. “I test – ha spiegato – sono un tema strategico per affrontare i prossimi mesi. A oggi tutte le istituzioni internazionali riconoscono come gold standard il tampone molecolare classico e noi abbiamo rafforzato le nostre capacita, con oltre 100mila tamponi al giorno e prevediamo di aumentare tale numero”.

