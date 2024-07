Quadarella si perde nel finale

Dura 1400 metri il sogno di bronzo di Simona Quadarella, che fa la sua gara,

parte con i tempi giusti, fino ad ingaggiare un duello rusticano con la tedesca Gose che trova lo sprint nelle ultime due vasche e sul filo di lana si prende il bronzo. Staccata di tre secondi quando l’azzurra non ce la fa più, il braccio diventa pesante e la tedesca allunga e tocca con mano il traguardo della medaglia.

Quadarella, ultimi 100 fatali

Alla Defense Arena, Simona parte in corsa cinque. Un parterre di lusso in questa finale per l’azzurra. Gara molto lunga, con Simona che parte bene, terza al passaggio dei cento, in attesa di capire che timbro dare alla gara. Davanti a lei l’americana Ledecky che parte fortissimo e prende subito il largo e la francese Kirpichnikova. Occhio in corsia quattro alla tedesca Gose con la quale l’azzurra lotta gomito a gomito. Ai 750 gara decisa per l’oro, in tre per due medaglie con la francese leggermente staccata verso l’argento, e la Quadarella che difende con i denti il terzo posto. Un solo centesimo separano l’azzurra dalla tedesca. E’ lotta all’ultima bracciata, mentre la fatica comincia ad affiorare. E adesso che si fa la medaglia. Quadarella e Gose sono incollate e divise da un capello. Sale la tensione anche sulle tribune, si trattiene il fiato. Posizioni cristallizzate agli ultimi cento con la tedesca Gose che lo difende e chiude terza prendendosi il bronzo. Amaro per Simona Quadarella che ha perso qualcosa nelle ultime due virate, quel centesimo di secondo che poi ha fatto la differenza. Oro per l’americana Ledecky, troppo forte e imbattibile, davanti alla francese Kirpichnikova che si prende l’argento. Peccato per la Quadarella che solo agli ultimi cento lascia strada alla tedesca Gose che vince il bronzo.

Renzetti stecca nei 200 rana: record olimpico per Marchand

La sua gente lo ha accolto con l’ovazione generale e lui non ha deluso. L’oro olimpico nei 200 farfalla, è andato al francese Leon Marchand che ha vinto l’oro e stabilito il nuovo record olimpico col tempo di 1.51.21. Argento per l’ungherese Milak, terzo e medaglia di bronzo per il canadese Khraun. Male Alberto Renzetti che ha chiuso amaramente all’ottavo posto in una gara dove non ha mai dato l’impressione di poter fare qualcosa di meglio.

Setterosa, adesso si fa dura

Dopo la pesante sconfitta all’esordio contro la Francia, era difficile ipotizzare il riscatto del Setterosa, visto che davanti aveva i campioni in carica degli Stati Uniti. E così è stato dal momento che le americane si sono imposte per 10-3, partendo subito alla grande piazzando subito un 3-0 che ha tramortito le azzurre. L’Italia ci ha provato, ma ha sbagliato troppo con l’uomo in più, poi i pali a frenare lo slancio azzurro. Sconfitta che complica i piani della formazione di carletto Silipo che adesso dovrà provare l’impresa contro la temibile Grecia e poi contro quella Spagna che all’esordio ha fatto fuori gli Stati Uniti. Si fa veramente dura.