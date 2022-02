Putin: “L’Ucraina è parte integrante della nostra storia e cultura”

Dopo giorno di incontri e di vertici a vari livelli e mentre gli scontri proseguono tra l’esercito governativo ucraino e i separatisti delle autoproclamate repubbliche del Donbass, il presidente russo Vladimir Putin ha deciso di riconoscere la loro sovranità e ha parlato alla nazione in diretta televisiva. Nel corso del suo intervento, il presidente russo ha deciso di riconoscere immediatamente l’indipendenza delle repubbliche separatiste ucraine di Lugansk e Dontesk e lo ha fatto firmando al Cremlino, in diretta, il riconoscimento con i leader delle due entità del Donbass.

Il riconoscimento

Nella telefonata con il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il capo di Stato francese Emmanuel Macron, “Putin li ha informati sui risultati della sessione allargata del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa che – sottolinea il comunicato del Cremlino citato dall’Interfax – ha considerato l’attuale situazione intorno al Donbass” anche alla luce della richiesta della Duma sul riconoscimento delle Repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk. “Anche oggi sono giunte richieste da parte dei leader della Dpr e della Lpr per il riconoscimento della loro sovranità in relazione all’aggressione militare ucraina e dei bombardamenti di massa del territorio del Donbass” che, prosegue il Cremlino, stanno causando sofferenze alla popolazione. “Considerato tutto ciò, il presidente della Russia ha comunicato che intende firmare il relativo decreto in un futuro molto prossimo”, conclude la nota. Putin ha poi firmato in tv il riconoscimento del Donbass alla presenza dei due leader delle repubbliche separatiste.

Il discorso alla nazione

“L’Ucraina non è un Paese confinante, è parte integrante della nostra storia e cultura“, così Putin in un discorso alla nazione in diretta televisiva. “L’Ucraina è stata creata da Lenin, è stato il suo creatore e il suo architetto. Lenin aveva un interesse particolare anche per il Donbass”. “L’Ucraina ha sempre rifiutato di riconoscere i legami storici con la Russia e non c’è da meravigliarsi quindi per quest’ondata di nazismo e nazionalismo“, ha aggiunto. “La situazione in Donbass è diventata critica”, ha proseguito il presidente russo, “minacce permanenti sono arrivate dalle autorità ucraine per quanto riguarda l’energia. Continuavano a ricattarci sulle forniture energetiche e sono questi gli strumenti che hanno utilizzato nelle trattive con l’occidente”.

“Gli ucraini sono dominati solo da oligarchi interessati alle loro aziende ed a dividere l’Ucraina dalla Russia e non ai bisogni dei cittadini”, ha detto ancora Putin nel suo intervento televisivo. “Il crollo dell’economia Ucraina è evidente, è colpa del governo” che ha permesso questo sistema, che ha autorizzato “gli oligarchi a rubare” e “l’Ucraina ha già perso la sua sovranità”, diventando serva “dei padroni occidentali”. “La missione in Crimea è stata una scelta di questa parte dell’Ucraina e il governo di Kiev non può fare nulla per contraddire la chiara volontà dei cittadini”, ha continuato il presidente russo.

“In Ucraina le armi occidentali sono arrivate con un flusso continuo, ci sono esercitazioni militari regolari nell’ovest dell’Ucraina, l’obiettivo è colpire la Russia”, ha detto Putin rivolto alla nazione. “Le truppe della Nato stanno prendendo parte a queste esercitazioni, almeno 10 sono in corso, ed i contingenti Nato in Ucraina potrebbero crescere rapidamente”, ha detto ancora Putin, aggiungendo che i “sistemi di comando delle truppe ucraine sono già integrati con la Nato e l’Alleanza ha iniziato a sfruttare il territorio ucraino” con infrastrutture missilistiche. “L’adesione dell’Ucraina alla Nato porrebbe una minaccia diretta per la sicurezza della Russia”, ha detto Putin in diretta. “Sull’allargamento della Nato a est ci hanno ingannato”, ha aggiunto Putin. “L’istallazione di missili balistici in Ucraina” equivale ad una “minaccia contro la Russia europea e gli Urali”. Lo ha detto Vladimir Putin parlando alla nazione, aggiungendo che “i missili Tomahawk possono raggiungere Mosca in 35 minuti, i missili balistici in sette minuti ed i missili ipersonici in quattro”. L’Ucraina deve “fermare immediatamente le operazioni militari“, ha aggiunto.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.